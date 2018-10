Los vigueses Kings of the Beach quieren reinar en el concurso más prestigioso

Kings of the Beach, en una reciente sesión de fotos en Vigo // J. Lores

Kings of the Beach, en una reciente sesión de fotos en Vigo // J. Lores

Kings of the Beach, una de las grandes esperanzas del rock vigués, quieren extender su reinado desde la costa atlántica a la cantábrica. Han llegado al final del Villa de Bilbao, probablemente el concurso de grupos noveles más importante del Estado, y quieren volverse con la corona. Para ello tendrán que imponerse en la final de la categoría pop-rock a dos bandas, Wizard y Mama Killa, curiosamente ambas francesas.



El concierto que decidirá el ganador será este jueves a las 20:00. Antes, Kings of the Beach y sus dos rivales superaron una primera criba con todos los aspirantes de su categoría -las otras dos, Metal y Urban, se dirimirán en los días sucesivos- y las semifinales, en la que compitieron 12 aspirantes. Los vigueses tienen en su directo salvaje su punto fuerte.



El Villa de Bilbao, que este año celebra su trigésima edición, premia con 4.000 euros al ganador de cada una de las categorías, 2.000 al segundo y 1.300 al tercero. Kings of the Beach ya han avanzado en sus redes sociales a qué dedicarán el dinero, además de desear suerte a sus rivales. Por la calidad de su material nuevo, mejor será que ganen.





??MAÑANA FINAL VILLA DE BILBAO??



Mucha mierda a nuestros bros franceses Mama Killa y Wizard.

Todos merecemos ganar, pero Adri necesita una guitarra nueva y Yago un ampli de bajo, así que toda la peñita euskera en la Bilborock a partir de las 20h y con ganas de gastar zapatilla!! pic.twitter.com/eBs9okbhOx — Kings Of The Beach (@kotbvigo) 17 de octubre de 2018



A lo largo de sus 30 años, por el Villa de Bilbao han pasadoa los que han asistido 135.000 personas. Por este concurso han pasado artistas clave del panorama musical estatal de las últimas décadas como, Su Ta Gar, Los Bichos, La Buena Vida, El Inquilino Comunista, Atom Rhumba, Australian Blonde, Manta Ray, Sidonie, Zea Mays, El Columpio Asesino, Audience, Delorean, The Sunday Drives, WAR, Zodiacs, War Cry, Tierra Santa, Rise to Fall o Quaoar.