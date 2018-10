El recopilatorio del underground gallego necesita un último empujón

El próximo 22 de octubre se sabrá si hay un tercer volumen del Galician Bizarre, el recopilatorio que nació en 2010 para servir de escudería a una variada (y variopinta) selección de grupos que operan en la música underground gallega. El próximo lunes acaba el plazo para conseguir, a través de la plataforma de micromecenazgo Verkami, el presupuesto mínimo para lanzar el álbum. Les faltan apenas 125 euros.

Fieles al espíritu original, la selección es de lo más ecléctica: de la electrónica del vigués Pálida, al trap de Boyanka Kostova -otro de los proyectos de la mitad de los omnipresentes Esteban & Manuel-; del dream pop de Atrás Tigre al punk de Contenedor de Mierda. Serán 17 temas que se distribuirán en vinilo.

La cubierta del Galician Bizarre 3, diseño de Óscar Raña

En las dos primeras ediciones -la segunda salió en 2012- se encontraban nombres tan relevantes en el panorama underground autóctono como Novedades Carminha, Telephones Rouges o o Fantasmage, entre otros proyectos, algunos ya disueltos.

Las aportaciones para hacer posible el disco son del todo versátiles; desde los cinco euros por que aparezca el nombre del mecenas en el interior de la funda a los 1.000 por contratar toda una fiesta Galician Bizarre. Por el medio una amplia gama con las opciones habituales con lotes varios de discos y camisetas.

Esta es la lista completa de artistas y canciones:

CARA B:

Pantis - Mar

Contenedor de Mierda - Síndrome de Dawson

Esposa - Nós contra nós

Dois - Dominguero

Lamprea Explosiva - Polok

Selvática - El fondo del mar

Atrás Tigre - Abisal

Boyanka Kostova - Konaseinochan

Pálida - You Were Melting in the Wrong Hands

CARA B

Travesti Afgano - Catro anos máis

Bifannah - Ervas

Puma Pumku - Velvet Dream

Oh! Ayatollah - Pablo Callejo

Estrambote - Viajes en el tiempo

Jay - Ser humano

Bulto - Todos los días es mi cumpleaños

Kadett GSI - Motor