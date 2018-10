Cuatro noches de acampada para ver a Melendi en Galicia

Como seguidora de Melendi, Conchi Pérez asistió en 2015 a 26 de los 32 conciertos que dio el cantante asturiano. Este año lleva tres actuaciones. Tras recorrer 1.400 kilómetros en coche, aguarda ya a las puertas del Coliseum el concierto del asturiano este sábado. Serán cuatro noches al aire libre por su ídolo

Muchos dicen que la música es pasión. Y Conchi Pérez lo demuestra. Esta granadina, del municipio de Salobreña, llegó a la ciudad el martes por la noche, en coche desde Baracaldo, para instalarse frente al Coliseum de A Coruña con el único objetivo de ver el concierto de Melendi en Galicia, el sábado, desde primera fila. "Soy súper fan", confesaba ayer, tras pasar pegada al multiusos la primera de las cuatro noches de espera para ver a su ídolo.

Acompañada por su marido, su hijo y la hija de una amiga, la andaluza acampa a las puertas del recinto coruñés tras recorrer unos 1.400 kilómetros para asistir a los conciertos de Melendi en Baracaldo y A Coruña. No es la primera vez que lo hace. "Me gusta mucho venir con antelación a los conciertos. Aquí no es habitual pero en otras ciudades sí se ven largas colas en las que conoces a mucha gente con la que coincides después", comenta.

La acampada supone para ella una "experiencia más" del concierto. "Esperemos que no llueva", desea, aunque la predicción meteorológica no esté de su lado. Y aunque llueva, reconoce que la espera "merece la pena". Más de 80 horas al aire libre para ver a su cantante favorito.

Esta será su segunda visita al Coliseum, en el que estuvo en 2015, un año especial para ella. "En aquel año fuimos a 26 de los 32 conciertos que dio Melendi. Hasta viajamos a Londres, donde también presentó su disco y estuvimos con él", comenta aún ilusionada. Asegura que el cantante es "muy buena persona y muy agradecido", siempre con una buena palabra en la boca cuando se cruzan en el camino.

La granadina ya conoce la gira de este año. La ha seguido por Marbella, Baracaldo y Ciudad Real. "Como el tour de este año es corto y muy concentrado en octubre, mi marido cogió vacaciones estos días para poder acompañarme", desvela. Su seguimiento al cantante asturiano continuará tras su paso por A Coruña. "Vamos al concierto de Sevilla, en mi tierra, y también al de fin de gira en Madrid", avanza. Se pierde, aunque con pena, las citas en Murcia y Valencia. "No podemos ir porque como ya tenemos entradas para Sevilla sería todo muy justo. A mí me gusta llegar con tiempo a las ciudades, currármelo y estar en primera fila", cuenta.

Conchi Pérez se sabe las canciones de memoria y, al haber ido a más conciertos de la gira, conocer perfectamente el set list con el que Melendi presenta Ahora Tour. Para ella, sin embargo, es como si fuese la primera vez que lo escucha. "Todos los conciertos son diferentes aunque cante las mismas canciones. Las emociones nunca son iguales", explica, y añade que "la espera" frente al recinto donde actuará el cantante ovetense todavía le pone "nerviosa". "Es como si fuese la primera vez", concluye.