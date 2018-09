No mires a los ojos de la gente, me dan miedo, siempre mienten... Las letras de La Movida viguesa de los ochenta volvieron a resonar anoche con fuerza en Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en Movistar. Iván Ferreiro presentó ayer el primer tema de su álbum "Cena Recalentada", que se estrena hoy, un trabajo que rinde tributo a Golpes Bajos.

El artista vigués cantó en directo "No mires a los ojos de la gente", el primer sencillo del disco. Una 'jam session' en toda regla en la que dio rienda suelta a su creatividad junto a la banda de Late Motiv, donde Pablo Novoa, guitarrista de Golpes Bajos, toca la guitarra. Ferreiro y Novoa, que han trabajado codo con codo en este homenaje, cautivaron durante cuatro minutos a los espectadores y a la audiencia del programa con una versión que bebe las referencias de aquella cantada en 1983 por Germán Coppini pero que al final vuela libre, con Iván Ferreiro desatado y embriagado por los recuerdos de su adolescencia.

"Cena Recalentada" ve hoy la luz en todas las plataformas. Diecinueve canciones para la nostalgia en las que Iván Ferreiro ha querido recordar a Golpes Bajos, un grupo que le marcó a él y a toda una generación en los ochenta. Para este trabajo el artista vigués se ha rodeado de tres de los miembros de la formación original: Pablo Novoa, Teo Cardalda y Luis García. El cuarto componente, el vocalista Germán Coppini, falleció en 2013 por una enfermedad hepática. Este nuevo álbum contiene todas las canciones incluidas en los tres álbumes que grabaron Golpes Bajos, entre las que no faltan "Malos tiempos para la lírica", "La fiesta de los maniquíes", "Colecciono moscas" o "Hansel y Gretel".

Iván Ferreiro, que todavía sigue con su gira anterior, anunció ayer que "Cena Recalentada" tendrá un directo diferente. Formará una banda en la que estarán los ex de Golpes Bajos y su hermano Amaro, entre otros, y a partir de febrero o marzo comenzarán a tocar sus versiones de los míticos temas de Coppini y compañía.

Después de la actuación, los vigueses Iván Ferreiro y Pablo Novoa compartieron con Andreu Buenafuente sus primeras impresiones tras terminar este disco y explicaron su porqué. "Había algo muy divertido en La Movida madrileña, pero Golpes Bajos daba otra sensación, de sofisticación, seriedad... eran como guays", comenta Ferreiro, que confesó que "haciendo el disco me he dado cuenta de que hay una parte trágica en mis canciones que creo que heredé de la visión de Germán Coppini del mundo".



"El Vigo de los ochenta era el más gris posible"

"A nosotros nos costó entender todo lo que estaba pasando. Éramos cuatro chavales de provincia que admiraban lo que estaba ocurriendo en Madrid, sin una idea muy preconcebida", dijo Novoa echando la vista atrás. "Simplemente nos gustaba tocar y habíamos flipado con el punk. De repente nos juntamos a hacer cosas, medio punk medio techno y de repente en quince días le gustaba a todo el mundo y parecía que éramos buenísimos", manifestó el guitarrista de Golpes Bajos.

¿Por qué este tributo? Iván Ferreiro señaló que se enganchó de adolescente a Golpes Bajos porque por primera vez hablaban de su ciudad. "Se parecía a mi mundo". Subrayó Pablo Novoa que aunque hubiese una parte de pose en la actitud de la formación original, la realidad de aquel Vigo de los ochenta la tradujeron en la idea del 'no future' (no hay futuro). "Muchas veces se nos ha achacado que no estábamos volcados con la realidad de Vigo, pero lo cierto es que toda la reconversión naval en aquel momento hicieron de Vigo un sitio muy duro. Mucha gente estaba sin trabajo y había una situación de crisis absoluta. Si ya llueve mucho, con todo eso era el Vigo más gris posible", expresó el músico. "A los niños de trece años nos atracaban en la calle día sí, día no. Era un Vigo con delincuencia, una ciudad nada amable. El vigués de toda la vida estaba quemado", añadió Ferreiro.