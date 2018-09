Blas Cantó: "Necesitaba decir que no y rebelarme, mostrar un yo de verdad"

En vez de seguir los cauces del marketing convencional y aprovechar la vorágine mediática de su victoria en el programa de imitaciones musicales 'Tu cara me suena', su primer hito fuera de Auryn, Blas Cantó esperó año y medio para desnudarse personal y musicalmente en su primer disco en solitario.

"Lo necesitaba. Necesitaba decir que no y rebelarme, mostrar un yo de verdad. Si la música me da la oportunidad de ser un libro abierto, lo voy a ser a través de mis canciones", afirma el joven cantante y compositor en una charla con Efe a propósito de la intensidad que encierra 'Complicado' (Warner Music).

Publicado este viernes, en él destaca en primer lugar el predominio de temas en castellano, todo un cambio respecto a su etapa anterior en una 'boy band' de éxito que acaba de ser reconocido con la nominación de Los40 Music Awards a "mejor canción" para 'Él no soy yo', tema que abre el álbum.

"Para mí es como empezar de cero. En Auryn cantaba en inglés y, de hecho, la inercia me llevó a sacar en primer lugar 'In your bed', que es un tema que me encanta, pero en ese idioma. En el proceso de composición, me descubrí componiendo en español, con cosas que contar y ganas de que me entendieran cuando canto", explica.

Ese diálogo con la transparencia se hace patente desde la portada, en la que oculta con una mano la mitad de su rostro, la parte que espera que el público descubra "al abrir el álbum".

"Por dentro todos somos complicados. Eso no es malo. Hay etiquetas y la gente quiere que seamos de una forma o de otra conforme a ellas, pero siempre hay mucho más", indica.

Por ese deseo de mostrarse tal cual es y despojarse de los personajes que imitó en la quinta edición del televisivo 'Tu Cara Me Suena', aguardó el momento idóneo y más orgánico para el lanzamiento de su debut discográfico a solas.

"Lo mediático no te da credibilidad como músico o cantante, solo la parte de popularidad, pero una carrera cuesta más trabajo, sobre todo enseñarle a la gente quién eres, que te identifiquen con una canción y con un estilo", reflexiona Cantó, que en los últimos meses ha lanzado varios sencillos.

En el repertorio destaca un corte titulado 'Héroe' que dedica al que fuera locutor y presentador de televisión Josep Lobató, afectado súbitamente de una enfermedad rara que le dificulta la comunicación, tanto en el habla como en la escritura.

"Ha sido la canción que más me ha costado componer. Sabía lo que quería decir, pero quería hacerlo de una manera bonita, desde el respeto y la admiración", afirma Cantó, feliz de que a la familia le haya gustado este homenaje.

En 'Complicado' destacan además dos colaboraciones vocales importantes, la de Beatriz Luengo, su amiga y cómplice de charlas hasta altas horas de la noche, y la de Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh, que grabó su parte de la emocionante 'Dejarte ir' en plena gira del grupo en Argentina.

"Fue muy generosa conmigo", destaca al respecto.

En el aspecto puramente musical, en su álbum quiso huir de la monotonía e incluyó un tema sexy como 'Sed de ti', que progresa de tonos graves a muy agudos, funks bailables como 'Back to the 80s' y un tipo de canciones en las que se le nota a gusto, como 'Él no soy yo', "con el bombo a negras, un beat que va del corazón a los pies, pero cantadas con aire de balada, lo que las hace muy pasionales".

Cantó será uno de los artistas invitados por Cadena 100 a su concierto solidario 'Por ellas', que tendrá lugar el 20 de octubre en el Wizink Center de Madrid. Solo unos días después, el 26, celebrará su cumpleaños con un "show" en la sala Barts de Barcelona para presentar su primer álbum, "el mejor regalo de todos".