Eminem lanza por sorpresa 'Kamikaze', su nuevo disco

El rapero Eminem ha lanzado hoy al mercado, sin previo aviso, un nuevo álbum de estudio titulado "Kamikaze", presentado con unas escuetas palabras a través de su web oficial: "Intenté no darle muchas vueltas a esto... Disfrutadlo".





