La Fundación Secretariado Gitano está estudiando la posibilidad de llevar a cabo acciones legales contra el monólogo de Rober Bodegas por "difamar" a "todo un pueblo gitano", según ha informado a Europa Press un portavoz de la entidad.



"Este tipo de difamaciones que se hacen de toda una comunidad son muy serias. El ordenamiento jurídico dice que las difamaciones están perseguidas y por ello lo vamos a estudiar", ha señalado, aunque ha matizado que aún no han decidido si la acción legal estará dirigida contra el cómico o contra Comedy Central.



A su juicio, Bodegas "ha utilizado el humor en contra de la dignidad de las personas gitanas", algo que contribuye a aumentar "la discriminación" de la comunidad "más discriminada" de España, algo, en su opinión, "parece que no le importa a nadie".



En cuanto a las "más de 400 amenazas" de muerte que ha recibido Bodegas, según ha anunciado en su cuenta de Twitter, la entidad considera que hablar de eso "es separar el foco de donde esta la cuestión". "Estamos en contra de toda forma de violencia, pero entiendo que haya gente que se haya podido sentir molesta. Pero eso es otra parte, ahí se ha querido cambiar el foco de sitio", ha expresado. Así, a su juicio, donde "está realmente el meollo" es "en la utilización del humor para ir en contra de las personas".





@roberbodegas no se puede confundir el papel provocador el #humor con los ataques a la dignidad de las personas. Difundir prejuicios y difamaciones ahonda en los prejuicios que sufren los #gitanos y las #gitanas y genera discriminación @Ververipen — F.SecretariadoGitano (@gitanos_org) 27 de agosto de 2018

Sr @roberbodegas el racismo no es humor nunca. Si usted y yo nos reírnos juntos está bien, sino, se burla de mi, si además esto se hace con un colectivo desfavorecido y que sufre exclusión reafirmando estereotipos y prejuicios históricos es usted un promotor de odio, no de humor. pic.twitter.com/OiU8wdgSJC — Ververipen (@Ververipen) 25 de agosto de 2018

Sr @roberbodegas es verdad ya no se pueden hacer chistes de gitanos, qué fastidio, le pasa como Arévalo o Bertín Osborne que se quejaban que no se podían hacer chistes de "mariquitas" "gangosos"...¿el siguiente sketch será contra enfermos mentales...? ¿Contra judios? ¿negros? — Ververipen (@Ververipen) 25 de agosto de 2018

Agradecemos esta reacción de disculpa y la retirada de ese vídeo.Condenamos las amenazas de muerte profesados por exaltados que no representan al millón de Romanís que viven en España. Siempre abiertos al diálogo y la conciliaciónhttps://t.co/gf4DlBhWab — Ververipen (@Ververipen) 26 de agosto de 2018

Sinaí Giménez, contra Rober Bodegas

En este punto, ha indicado que enhablaba de sí mismo como "un provocador" y que "la provocación también tiene sus límites", como "difamar a todo un pueblo"."La libertad de expresión no tiene que ser el trampolín para ir en contra del ordenamiento jurídico. Ese es el limite. Lo tenemos muy claro marcado por estas leyes y hay que estar muy alerta para saber discernir entre una cosa u otra", ha expresado. En cualquier caso, ha destacado que desde la fundación tienen la intención "de dejar claro" que "el humor no puede ir en contra de la dignidad de las personas, ya sean gitanas o no". Sinaí Giménez , presidente de la Sociedad Gitana Española, domiciliada en Vigo, envió ayer un comunicado a los medios de comunicación en el que aseguraba haber denunciado al monologuista gallego Rober Bodegas a raíz de una actuación difundida en televisión.En el texto, que dice haber remitido al Juzgado Central de Guardia de Madrid, Giménez sostiene que en la actuación, Roberto Fernández -nombre real de Bodegas- realiza "un ataque directo a las costumbres históricas más arraigadas" de los gitanos, atribuyéndoles "que todos trafican con drogas", por lo que considera dicho monólogo "un acto de racismo, xenófobo y que genera odio hacia las personas" de etnia gitana."Insinúa que somos como una raza inferior y diferente además de fomentar e incitar al odio, el rechazo social, la discriminación y el racismo", manifiesta.