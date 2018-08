¿Quién mueve los hilos?

Brian Henson no es Jim Henson. Eso para empezar. Y dudo que al maestro le gustara lo que el alumno ha hecho con sus geniales creaciones. Darle la vuelta a la tortilla requiere habilidad para no causar estropicios. Y aquí la hay pocas veces. Casi todo se reduce a vivir de las rentas de la idea original y a pasar el mundo de las inolvidables marionetas por un pasapuré de vulgaridades tontorronas y ocurrencias sin gracia en plan youtuber espídico. Gags a veces interminables, bromas que se vuelven con frecuencia zafias y chistes escatológicos mal planteados se acumulan sin sentido de la medida y, lo que es imperdonable, sin arrancar ni una mísera sonrisa en la mayor parte de los casos. Hay un par de escenas que sí funcionan (una seducción procaz, un crimen en un escenario porno) pero no es mucho bagaje para este primer intento de meter a los teleñecos en paisajes más oscuros (de cine negro, en concreto) para públicos adultos. Aquí no estamos hablando de la parcialmente brillante "¿Quién engañó a Roger Rabbit?", a la que Henson mira con el rabbit del ojo, sino de un producto mediocre e irrelevante que, además desactiva desde su simpleza el loable intento de lanzar una diatriba contra el racismo.

No estamos en contra de la guarrería en el cine siempre que vaya acompañada de inteligencia y gracia. No es el caso. Por fallar, falla incluso la siempre fiable Melissa McCarthy, y solo Elizabeth Banks se salva. Por los pelos. El espíritu ingenioso y disparatado de los teleñecos brilla por su ausencia y la película no conecta ni con los espectadores nostálgicos ni con las nuevas generaciones. Eso pasa por mover mal los hilos.