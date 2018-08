Con el modelo de negocio y de reproducción de música actual, el 'streaming', se generan miles de millones de reproducciones en las plataformas digitales cada vez que hay un nuevo éxito musical. Con ello, se complica cada vez más poder seleccionar una canción del verano. Los éxitos van y vienen en muy poco tiempo. Pese a esto, los ritmos de la música urbana ocupan casi todas las listas de reproducción. Desde el reggaetón hasta el funk, pasando por el tecno, usan las cajas de ritmos, "samplers" y platillos más característicos de la música traída a los barrios a finales de los años 80.

El modelo de reproducción de la industria musical ha cambiado. Apenas se venden discos en formato físico y el peso de las radios ha disminuido. El streaming se ha hecho hueco frente a los otros modelos de reproducción musical de una forma categórica. Esto tiene también su repercusión a la hora de saber cuál es la canción del verano. Los temas consiguen muchas reproducciones de una forma fácil, pero debido a la gran cantidad de contenido nuevo que se genera al día, las nuevas melodías se queman, complicándose que destaquen unas sobre otras. Si a esto le sumamos las viralizaciones conseguidas por los debates en redes sociales o las que se popularizan por temas polémicos, la elección se complica todavía más.

Pese a todo, las playlists facilitan que un conjunto de canciones destaquen más que otras se agrupen. Para la elección a canción del verano, además del número de reproducciones y la cantidad de veces que el single haya sido compartido, podemos atender a que la canción "tiene que tener una frase en el estribillo que la gente desee repetir y tiene que ser bailable o incluso tener una coreografía propia" como aseguró Dani Moreno, presentador del programa Anda Ya de los 40 Principales, en una entrevista al diario El País.

Siguiendo este modelo, una de las canciones más sonadas este verano ha sido "In My Feelings", de Drake. La canción se viralizó con el reto impulsado por el comediante Shiggy en internet, el #InMyFeelingsChallenge. El reto, seguido por multitud de celebridades, consistía en grabarse bailando la canción andando a la par de un coche en marcha, con la puerta abierta y una coreografía determinada. Esto fue criticado por la agencia de seguridad vial de Estados Unidos. El videoclip -con ochenta millones de reproducciones en YouTube desde su lanzamiento el 2 de agosto- trata el hecho de cómo se viralizó la canción. Drake hace como si todo fuese un sueño. Incluye en los créditos los vídeos más vistos de este challenge. A día de hoy, la canción del músico canadiense es número uno en el Hot 100 de la revista especializada en música Billboard.

Otro de los éxitos de este verano viene también desde el otro lado del charco. Latinoamérica es referente musical en la actualidad. Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna se juntaron para hacer la remezcla de "Te boté". Parece que las canciones que hablan sobre desamores y como superarlos son parte de la fórmula para el éxito de una canción. Este remix en conjunto llega a más de 1.000 reproducciones en YouTube y es la canción en castellano más escuchada del Top 200 de Spotify, con 300 millones de reproducciones en la plataforma sueca.

La estadounidense Cardi B también ha conseguido ser número uno en las playlists de este verano con "I like it", junto al puertoriqueño Bad Bunny y al colombiano J Balvin. Con su mezcla entre ritmos latinos, de trap y R&B, cuentan con 440 millones de reproducciones en YouTube y 437 millones en Spotify.

La música hecha por jóvenes para jóvenes suele ser la que consigue sonar en el mayor número de discotecas. Es el caso de "Sin pijama", de Becky G y Nathy Nathasa. La canción, con más de 700 millones de reproducciones en YouTube y casi 200 en Spotify, lleva casi desde su lanzamiento -en abril- en los puestos más altos de la lista Top 100 de los singles más escuchados en España de Spotify.

Otro ejemplo del exponente que es la música latinoamericana en España es el de "X", de Nicky Jam y J Balvin. Aunque se haya publicado en el mes de marzo, la canción de reggaetón es un fijo en las pistas de baile. Cuenta con más de 1.100 millones de reproducciones en YouTube y 430 en Spotify.

Canción del verano en España: ¿y las españolas?

Poniendo el ojo en la música producida en España, el 19 de julio irrumpió una canción en las listas que nadie esperaba; "Ya no quiero ná", de Lola Indigo. La que fue la primera expulsada de la última edición de Operación Triunfo se ha colado en el Top 10 de las canciones más escuchadas en España. Con un mensaje reivindicativo, feminista y antipatriarcal, la canción consiguió más de 17 millones de reproducciones en un mes en YouTube. La artista de Universal mezcla su canción con un videoclip de baile que busca transmitir ese empoderamiento.

También salidas de Operación Triunfo, Ana Guerra y Aitana buscan el título de la canción del verano con "Lo malo". Con casi 70 millones de reproducciones en YouTube la también considerada "canción feminista" sigue siendo viral en nuestro país pese a su salida en febrero.

Otra mujer que lidera las listas de reproducción de singles en España es Rosalía. La barcelonesa mezcla el flamenco con ritmos urbanos. Su canción "Malamente" acaba de conseguir el disco de platino. Aunque envuelta en polémica por acusaciones de "apropiación cultural" por el pueblo gitano, Rosalía ha encabezado la lista de virales semanales en España. Cuenta con 17 millones de reproducciones en YouTube y casi 22 en Spotify. Pese a poder ser un ejemplo de ese "consumo rápido" de canciones en la actualidad, la nueva "Pienso en tu mirá" está en las posiciones altas del Top 100 de las más escuchadas en España. Ambas canciones cuentan con un videoclip que envuelve al espectador en el argumento de las dos canciones, las relaciones tóxicas.

Otro que lleva ya tres veces seguidas en los debates para la elección a canción del verano es C. Tangana. Tras "Antes de morirme" en 2016 y "Mala mujer" en 2017, el madrileño sacó "Bien duro" a finales del pasado mes de junio. Pucho lleva unas cuantas semanas en el Top 20 de las canciones más escuchadas en España. Con una mezcla de música urbana con el reggaetón más contemporáneo, suena en todas las discotecas. Es un ejemplo de la potencialidad que tiene la música urbana dentro de lo más escuchado en el país.

Y es que, si algo vemos en común entre todas estas canciones, es la cantidad de los ritmos extraídos de la música urbana. Aunque no sean canciones de rap, hip-hop o trap por definición, los samples usados son particulares de este abanico musical. Desde la obviedad en los hit-hats y cajas de ritmo usados en "In My Feelings" de Drake hasta la melodía comercial de 'Lo malo' se ve que la fórmula -en mayor o menor medida- de los ritmos creados en los barrios es la que más fuerza coge en la música actual.