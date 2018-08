El músico gallego Tarci Ávila cuenta el accidente que casi le costó la vida

Ocurrió hace justo un año, pero ha sido ahora cuando Tarci Ávila, músico del grupo vigués de "synth pop" Presumido, se ha decidido a contarlo, y en primera persona. El accidente, cuya localización exacta aparece en el videoclip de "Ahógate", una de las canciones de Presumido, estuvo a punto de costarle la vida, pero en su día no quiso "darle bombo" a esta historia de supervivencia para que no pareciese "una maniobra de marketing de mal gusto", como él mismo explica en la página de Facebook de Presumido. Allí encontramos su relato, que reproducimos textualmente:

"Estaba pescando tranquilamente desde un muelle cuando, de repente, se agrietó de lado a lado la placa de hormigón sobre la que me encontraba, precipitándome a las rocas, quedando debajo del agua y cayéndome encima varios cachos que me produjeron varias heridas y fracturas.

Milagrosamente, conseguí quitarme los cachos de hormigón que me sepultaban (con un brazo que no funcionaba por la fractura de clavícula) y salir del agua antes de que la ayuda llegase.

Al sacar la cabeza del mar no veía nada (realmente veía todo como color crema). Pensaba que mis ojos habían quedado destrozados. Suerte que tras lavarme varias veces, fue volviendo la vista de forma cada vez más nítida. Las heridas en la cabeza habían encharcado de sangre mis ojos.

Una vez fuera de peligro, pude comprobar en el retrovisor de mi coche, que tenía también el pecho izquierdo rajado, me faltaba un cacho de carne en la frente y veía el cráneo astillado.

Lo siguiente ya lo sabéis más o menos: Ambulancias, hospitales, complicaciones, cancelaciones de conciertos, rehabilitación, infinidad de quebraderos de cabeza legales...

Pero lo más espectacular de todo es que, ese lugar en el que casi me ahogo, es exactamente donde grabamos una de las escenas del videoclip de nuestra canción ´Ahógate´".

Creo que esta historia nos da un Master en Retranca", concluye Tarci Ávila.

"Un día estás en un muelle de hormigón grabando el videoclip de 'Ahógate' y otro día estás pescando en ese mismo muelle, se derrumba, te rompes unos cuantos huesos y casi te ahogas", precisa en la cuenta de Twitter de Presumido.

Nacido en O Barco de Valdeorras en 1987, Tarci Ávila forma Presumido junto a Nacho Dafonte, y previamente militó en las conocidas bandas viguesas Eladio y los Seres Queridos, Igloo y The Blows.

Presumido ha sido recientemente protagonista del apartado digital de FARO "Música se vive con V de Vigo", realizado por Alberto Leyenda.

La calidad de esta banda le ha valido haber fichado por la discográfica y agencia de "management", Music Bus, a la que también pertenecen formaciones "indie" tan reconocidas como Love of Lesbian, The New Raemon, Mi Capitán y Mendetz, entre otras.

Este es el vídeo de "Ahógate", de Presumido: