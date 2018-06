Oporto se rinde al NOS Primavera Sound

Hay ediciones que marcan un antes y un después en un festival, y la séptima de NOS Primavera Sound en Oporto se recordará como una de ellas. Habiendo superado por primera vez la barrera de los 100.000 asistentes, con una ampliación del recinto y con un apabullante cartel artístico encabezado por Nick Cave and the Bad Seeds, Lorde, A$AP Rocky, Tyler, The Creator, The War on Drugs, Fever Ray y Jamie xx entre otros, no cabe duda que el festival portugués ha consolidado los cimientos que lo convierten en uno de los eventos de referencia en Europa.

Con una media de 30.000 personas en cada una de las tres jornadas principales celebradas en el Parque da Cidade, además de las 30.000 que se congregaron frente al Ayuntamiento de Oporto en el concierto inaugural de Fatboy Slim, NOS Primavera Sound ha recibido público procedente de cerca de 70 países que han celebrado la amplitud estilística del festival. El catártico show de Lorde, los explosivos entramados hip hop de estrellas como A$AP Rocky, Vince Staples y Tyler, The Creator y el viaje a las profundidades de la electrónica de Jamie xx han marcado las dos primeras jornadas, a la espera de que hoy consagre la noche final Nick Cave con otro de sus abrumadores espectáculos, el inconformista Arca, la electrónica en loop de Nils Frahm y los viajes al infinito de The War on Drugs. La mayoría de ellos repartidos entre los dos escenarios principales del festival, NOS Primavera Sound y el recién estrenado SEAT.

Una de las novedades más notorias de esta séptima edición ha sido el nuevo espacio Primavera Bits, ubicado a cubierto en una espectacular nave industrial. Decorada con plantas y con un equipo de sonido Bowers & Wilkins, ha ejercido de punto de encuentro de la parroquia electrónica, que ha recibido con entusiasmo los sets de Gerd Janson, Motor City Drum Ensemble, Levon Vincent y Marcel Dettmann. Hoy despedirán el escenario con muy buen sabor de boca los sets de Talaboman (John Talabot y Axel Boman) y Denis Sulta. Y para los que buscaran una opción distinta, el nuevo espacio Radio Primavera Sound en el SEAT Village también ha sido recibido con los brazos abiertos por todos aquellos que querían bailar al ritmo de los hits de indie y pop de la mano de DJ Coco, DJ Kitten e Indiespot DJ.

Más allá de los cabezas de cartel, el hip hop y la electrónica, NOS Primavera Sound 2018 consagra otra edición más de electicismo, riesgo y singularidad musical sin par. El Parque da Cidade ha sido el escenario idóneo para disfrutar del gigante del folk Father John Misty, el adictivo desconcierto de Fever Ray, los ritmos sugerentes de Rhye, los hipnóticos directos de Four Tet y Floating Points, el irresistible mestizaje de Ibeyi, la batidora estilística de Thundercat y la selecta exquisitez de Grizzly Bear.

Como siempre, el festival mira al futuro de la mano de nuevos valores como Mavi Phoenix, Yellow Days, Starcrawler, Superorganism, Mattiel, Ezra Furman, Zeal & Ardor o Idles, además de la representación de artistas portugueses como Moullinex, Tiago, Black Bombaim, Fogo Fogo y Luís Severo. Y un año más con Shellac, el grupo que no toca en festivales? salvo en Primavera Sound.