Iván Ferreiro, de "Fariña" a Golpes Bajos

Versiones de uno de sus grupos fetiche. Este será el álbum de regreso de Iván Ferreiro tras dos años de silencio desde la publicación de su último álbum "Casa", solo interrumpido por su EP con diferentes versiones del tema central de la serie "Fariña". ¿Y cuál es esa banda de cabecera? La viguesa Golpes Bajos. Según ha publicado la web musical "Efe Eme", el disco, editado por Warner, se lanzará en septiembre y contará con la colaboración del también vigués Pablo Novoa, que fue guitarrista y teclista de Golpes Bajos, lidera la banda de Andreu Buenafuente en el programa Late Motiv (Movistar+) y es mano derecha musical de Iván Ferreiro desde hace una década.

Según comenta Arancha Moreno, la autora de la exitosa biografía "Iván Ferreiro : 30 canciones para el tiempo y la distancia", publicada por "Efe Eme", en el álbum trabajan también los demás miembros de Golpes Bajos que aún viven -Germán Coppini, el cantante, falleció en 2013 víctima de un cáncer-, Teo Cardalda (teclados) y Luis García (bajo), y no se descartan otras colaboraciones. Tal vez Santi Balmes, buen amigo de Iván Ferreiro y también gran seguidor de Golpes Bajos, sea uno de los invitados, aunque esto es solo una especulación.

El músico afincado en Gondomar lleva meses enfrascado en este proyecto, sin olvidarse de componer temas para un próximo disco y sin abandonar los conciertos. Ha preparado todo el repertorio del grupo vigués de los 80, que tampoco es excesivo (tan solo publicaron un EP y dos álbumes), aunque no se sabe si publicará todas las canciones.

Como recuerda la periodista Arancha Moreno, Iván Ferreiro ha manifestado en numerosas ocasiones su admiración por Golpes Bajos. "El primer grupo que decidí que era mi grupo fue Golpes Bajos, les escuchaba todo el rato, me impresionaba que fueran de Vigo, de un barrio de al lado, que la gente les conocía. Tocar con Pablo Novoa me parece increíble". Según contó en una de las entrevistas para el libro "Iván Ferreiro. 30 canciones para el tiempo y la distancia", "De Golpes me gustaba todo, desde ´No mires a los ojos de la gente´ hasta ´La reclusa´. Les descubro con ´Escenas olvidadas´, con ´A santa compaña´. Todo ese disco era alucinante. Estuve preguntando todos los lunes por el tercer disco de Golpes Bajos en la tienda de discos al lado de mi casa, no sabía cuando salía, no tenía ni idea de dónde informarme, era un niño. Hasta que un día llegué y había un single, ´La virgen loca´, lo tengo en casa".

Esa admiración la llevó al escenario en el PortAmérica de 2014, cuando el festival todavía se celebraba en Nigrán, muy cerca de la casa familiar de los Ferreiro. En aquella ocasión, los hermanos Amaro e Iván Ferreiro interpretaron un fantástico concierto con un repertorio dedicado a Golpes Bajos, con Pablo Novoa y Luis García, miembros originales de la banda viguesa de la Movida, en la banda. Fue todo un regalo para los viejos seguidores de Golpes Bajos y de Iván Ferreiro, aunque algunos fans del que fuera líder de Los Piratas, se supone que los más jóvenes, mostraron su desagrado con silbidos y abucheos, porque, en su opinión, no se había anunciado suficientemente bien que el concierto del miñorano iba a estar íntegramente dedicado a las canciones de Golpes Bajos. Habrá que ver si todavía siguen siendo malos tiempos para la lírica para los seguidores de Iván Ferreiro.