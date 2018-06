Prince hubiera cumplido hoy 60 años y se anuncia un álbum inédito

La familia de Prince, junto con el sello Warner Bros, ha anunciado hoy la publicación el 21 de septiembre de un disco con grabaciones inéditas. El álbum contiene nueve canciones grabadas por Prince en 1983 en su estudio casero y que quedaron registradas en una cassette.

"Piano & A Microphone 1983" se publicará en CD, vinilo, deluxe LP+CD y edición digital. El formato deluxe LP+CD incluye un libreto de 12" con textos del ingeniero de grabación, Don Batts, y fotos inéditas de Prince. El día elegido para anunciar este lanzamiento tiene un significado especial al tratarse de la fecha de nacimiento de Prince, que hoy, 7 de junio de 2018, hubiera cumplido 60 años.

Según declaraciones recientes de Troy Carter, consejero de la familia Prince, "este material íntimo y crudo, que se registró al comienzo de la carrera de Prince justo antes de alcanzar el estrellato internacional, es similar al formato de la gira "Piano & A Microphone" con la que terminó su carrera en el 2016". La grabación, registrada en un ensayo privado, ofrece una imagen inédita del proceso creativo de Prince mientras trabajaba en canciones como "17 Days" o "Purple Rain" (publicadas en 1984), una versión del "A Case Of You" de Joni Mitchell, "Strange Relationship" (publicada en su disco de 1987 "Sign O' The Times") e "International Lover" (publicada en "1999").

Las siete primeras canciones se presentan en el mismo formato "medley" en el que fueron grabadas. Además de la versión de "Mary Don´t You Weep", el disco incluye dos canciones completamente inéditas; "Cold Coffee & Cocaine" y "Why The Butterflies". La foto de portada es una imagen inédita de Prince captada por su colaborador Allen Beaulieu durante la gira de "1999".

Repertorio y créditos:

1. 17 Days

2. Purple Rain

3. A Case Of You

4. Mary Don´t You Weep

5. Strange Relationship

6. International Lover

7. Wednesday

8. Cold Coffee & Cocaine

9. Why The Butterflies

Grabado en 1983 en el estudio casero de Prince, Kiowa Trail, en Chanhassen, MN

Ingeniero de la grabación: Don Batts