FARO te invita al Salón del automóvil de Vigo 2026
Sorteo para suscriptores
Faro de Vigo te invita a asistir, en nuevo sorteo exclusivo para suscriptores, a SALÓN DEL AUTOMÓVIL VIGO 2026. Del 04 al 08 de marzo vuelve el Salón del automóvil de Vigo al IFEVI. La mayor exposición comercial de motor de toda Galicia llega a su 35º edición reuniendo una vez más a los principales concesionarios de la comarca, para ofrecer en un mismo espacio todo tipo de vehículos.
Para participar, completa el formulario a continuación. Si aún no eres suscriptor, estás a un solo clic de hacerlo y poder participar. Las entradas son válidas para el sábado 7 de marzo.
