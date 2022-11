Redondela ubicará el punto limpio detrás del cementerio de Mañó

Redondela por fin contará con un punto limpio para la recogida de voluminosos y electrodomésticos. El servicio ya cuenta con el visto bueno para su construcción en una parcela anexa al cementerio de Mañó de titularidad municipal.

La creación del punto limpio fue confirmada por la Agrupación de Electores de Redondela (AER) tras mantener una reunión de trabajo con el grupo socialista en relación a los presupuestos y al estado de los proyectos que fueron clave para que les dieran su apoyo el pasado mes de abril. Desde AER siempre calificaron de “prioritario” este proyecto y destacan que, una vez que la parcela de Quintela cumple con los requisitos necesarios, y el proyecto tiene garantizada la financiación de otras administraciones, dan públicamente la enhorabuena al gobierno local, dirigido por Digna Rivas, “por todas as xestións feitas neste asunto”.

El punto limpio es uno de los 17 proyectos incluidos en el acuerdo firmado en su momento entre AER y el PSOE. Desde la formación asamblearia hacen un balance no del todo satisfactorio sobre este asunto. “Polo de agora só se completaron catro, namentras que a maioría (once asuntos) avanzan, pero con distinto ritmo, e lamentablemente hai un par deles que, pese ao compromiso por escrito da alcaldesa, non se van cumprir neste ano”, insisten. En este sentido, respecto al proyecto del aparcamiento disuasorio de Vilavella, en AER siguen “tendo dúbidas respecto da propiedade da rampla traseira de acceso”, por lo que advierten que su ejecución aún es una incógnita. “Namentres non estea claro cal vai a ser a circulación de vehículos, dificilmente se poderá saber o proxecto final en canto a prazas de aparcamento, a zonas verdes, etc.”, apuntan.

Otros dos asuntos que desde AER critican la falta de avances son el estudio energético del consumo y de los contratos de electricidad y el recambio de 500 puntos de luz del alumbrado público por otros más eficientes de tecnología LED. Además critican que no se hayan convocado todas las comisiones de servicios.