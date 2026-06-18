The Macallan presenta la mayor colección de referencias en España a través de un menú maridaje inédito junto con Gran Hotel Inglés

Gran Hotel Inglés, con 140 años de historia -el hotel de lujo más antiguo de la capital-, presenta una propuesta gastronómica exclusiva junto a la destilería escocesa The Macallan -una de las destilerías con mayor legado gracias a sus 202 años de historia-, que une patrimonio, memoria e innovación culinaria. La colección de la marca, custodiada por el propio hotel y considerada la mayor colección de The Macallan de un cliente de hostelería en España, actúa como hilo conductor de una experiencia única que pone en valor algunas de las referencias más emblemáticas de la destilería.

Gran Hotel Inglés cuenta en su bodega con un total de 50 referencias de The Macallan. Esta gran colección, que están ampliando de manera continua, abarca desde las clásicas expresiones por añada hasta ediciones de autor, colecciones temáticas y lanzamientos anuales limitados. Entre las referencias más especiales, destaca The Macallan 1841 Replica, la más antigua de la carta, una recreación del whisky elaborado ese año que representa el vínculo histórico de la destilería con sus orígenes. En el extremo de la exclusividad se sitúa The Macallan 25, la expresión de mayor añada disponible. La Harmony Collection es la propuesta más innovadora y contemporánea: ocho expresiones únicas inspiradas en ingredientes naturales que exploran el maridaje entre el whisky y los aromas del mundo vegetal. El Classic Cut, con sus añadas 2022 y 2023, representa la edición limitada anual embotellada a alta graduación.

En concreto, el nuevo menú maridaje, inspirado en un histórico banquete celebrado a finales del siglo XIX en honor al maestro Bretón, figura relevante de la cultura española, nace para poner en valor esta espectacular colección de The Macallan. El hotel transforma su legado en una experiencia culinaria excepcional donde cada elaboración dialoga con distintas expresiones de The Macallan, creando una armonía precisa entre gastronomía y whisky.

“Para el equipo de Gran Hotel Inglés, esta colaboración con The Macallan representa mucho más que una propuesta gastronómica; simboliza el encuentro entre dos marcas que comparten una profunda filosofía basada en la excelencia, la autenticidad, el legado y el valor del tiempo como elemento esencial en la creación de experiencias memorables. Tanto The Macallan como Gran Hotel Inglés entienden que el verdadero lujo reside en la atención al detalle, la artesanía, la paciencia y la búsqueda constante de la perfección.

A través de este exclusivo menú maridaje, hemos querido rendir homenaje a la historia, la cultura y el patrimonio que forman parte de nuestra identidad, reinterpretando antiguos banquetes y referencias históricas del hotel desde una perspectiva contemporánea, sofisticada y emocional.

Cada pase ha sido concebido para dialogar con la extraordinaria complejidad, elegancia y carácter de The Macallan, una marca icónica que ha elevado el arte de la maduración y la elaboración del whisky a la máxima expresión. El resultado es una experiencia sensorial única que conecta tradición, innovación, gastronomía y maestría artesanal, ofreciendo a nuestros huéspedes una vivencia verdaderamente excepcional”, expresa Jordi Caralt, Corporate General Manager de Hidden Hotels y General Manager de Gran Hotel Inglés.

The Macallan & Gran Hotel Inglés Foto / Alberto Yebra

La propuesta comienza con una recepción elegante, compuesta por un vol-au-vent crujiente con mousse de foie y trufa, y una gilda con gelée de vermut. Son bocados que abren la experiencia desde dos lenguajes: por un lado, la cocina clásica francesa vinculada a los grandes hoteles y banquetes históricos; y, por otro, un guiño más castizo y contemporáneo, conectado con Madrid y con la cultura del aperitivo. Estos aperitivos vienen acompañados del cóctel The Highland Orchard, diseñado para ayudar a preparar las papilas gustativas para el menú posterior. Está elaborado con The Macallan 12 Years Old Triple Cask, que refleja la complejidad al completo que aportan los tres tipos de barricas que usa la destilería. El cóctel tiene notas cítricas y ahumadas, con toques herbáceos y las notas propias del destilado.

En los entrantes, el caviar imperial Osetra con blinis y crème fraîche introduce una nota de lujo y celebración, muy coherente con el carácter del evento y con el universo de The Macallan. La galantina de ave y champiñón con velo de consomé, encurtidos artesanos, mantequilla ahumada y anchoas del Cantábrico, recupera una elaboración clásica muy propia de la cocina de banquete, pero llevada a un lenguaje más actual mediante matices de humo, salinidad y frescura. Se sirve maridada con The Macallan 12 Years Old Sherry Oak, acompañando las notas suaves de especias, frutos secos y madera equilibrada. Continúa el puré Saint Germain de guisantes lágrima al Jerez y jamón ibérico crujiente, que conecta la tradición europea con ingredientes muy reconocibles de la despensa española, aportando elegancia, memoria y producto, y en armonía con The Macallan Harmony Collection Amber Meadow, que refuerza sus notas de cereal, malta y cítricos delicados.

En los platos principales, el salmón del Bidasoa laqueado con anís y salsa tártara mantiene la presencia del pescado noble, habitual en los grandes menús históricos, y se marida con The Macallan 15 Years Old Double Cask, perfecto por su perfil más redondo, especial y elegante. A continuación, el sorbete de ginger ale y single malt funciona como una transición pensada tanto para limpiar el paladar como para introducir de forma directa y lúdica el universo de The Macallan dentro del propio recorrido: el whisky deja de ser el acompañante para convertirse en ingrediente. Junto con The Macallan 12 Years Old Double Cask, sin duda este momento se convierte en uno de los más dinámicos e interactivos del menú, ya que cada comensal puede ajustar la intensidad del sorbete añadiendo la cantidad de The Macallan deseada a su gusto.

Por su parte, el pichón jugoso al cacao 70% con especias representa uno de los momentos más importantes del menú maridaje. Es un plato con carácter, profundidad y elegancia, que mantiene la línea de una cocina noble y de celebración. Además, en este pase aparece uno de los guiños culturales de la propuesta: la incorporación de especias que conectan con Filipinas, país presente en la memoria histórica del hotel a través de figuras como José Rizal y artistas como Juan Luna y Félix Resurrección Hidalgo, vinculados a la historia cultural filipina y española. En este caso, el pichón viene maridado con The Macallan 18 Years Old Double Cask, ideal por su profundidad, notas de fruta madura, cacao y madera sofisticada.

Ese mismo guiño aparece también en el postre para culminar la propuesta: cremoso de pandan y vainilla de Madagascar, crumble, helado de praliné de avellanas y compota de pera al chardonnay. El pandan, una hoja muy utilizada en la cocina filipina, permite introducir una referencia sutil, elegante y afectiva a esa conexión histórica. Este postre tan especial se incluye como un cierre único y se degusta con The Macallan Reflexion, que se presenta en un decantador específico y busca elevar las notas más sedosas, cítricas y de fruta fresca del whisky, aportando un final elegante y extremadamente refinado.

Disponibilidad menú: de septiembre a diciembre 2026

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Precio menú: 580 €/pax (mínimo 2 pax)

Sobre The Macallan The Macallan es célebre en todo el mundo por sus extraordinarios whiskies single malt. Han pasado casi dos siglos desde que Alexander Reid, fundador de The Macallan, destilara el primer lote de whisky en sus alambiques inusualmente pequeños en Speyside, Escocia, en 1824, dando comienzo al extraordinario legado del whisky escocés single malt. La obsesión por la calidad y la artesanía es el sello distintivo de The Macallan. Las excepcionales barricas de roble que previamente han contenido jerez influyen en la extraordinaria calidad y el carácter distintivo de cada whisky: un compromiso con el color natural respaldado por la maestría. Diseñada por arquitectos de renombre internacional, la destilería The Macallan está situada en un hermoso estate de unas 200 hectáreas y se inspira en las antiguas colinas escocesas que la rodean. Los últimos 200 años han sido un prólogo de todo lo que está por venir. Es un viaje en el tiempo. Esto es The Macallan, con 200 años. Elaborado sin concesiones. Disfrute The Macallan con responsabilidad. Para más información, visite www.themacallan.com y hágase miembro de The Macallan Society para explorar las historias detrás de los whiskies.