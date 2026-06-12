El Corte Inglés se convierte en patrocinador local del GP de Fórmula 1 de MADRING

El Corte Inglés se incorpora como Local Event Supporter del Gran Premio de España 2026, sumándose a uno de los mayores acontecimientos deportivos y de entretenimiento que acogerá el país este año.

La incorporación de una de las compañías más emblemáticas del país supone la unión de dos marcas estrechamente vinculadas a Madrid. Con más de ocho décadas de historia, El Corte Inglés es uno de los grandes referentes del comercio y los servicios en España, una compañía reconocida por millones de personas y con una presencia consolidada que trasciende nuestras fronteras.

Como parte del acuerdo, El Corte Inglés activará una Fan Zone en Nuevos Ministerios, en el párking exterior de su centro de Castellana convirtiendo uno de los grandes ejes de la capital en un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante la semana del GP. Ubicado en una de las zonas más transitadas y reconocibles de Madrid, el espacio permitirá acercar la experiencia de la Fórmula 1 al centro de la ciudad y ampliar la celebración más allá de los límites del circuito.

eci / Cedida

Además, la ubicación tendrá un papel especialmente relevante dentro de la experiencia del evento gracias a su excelente conectividad. Situada junto a uno de los principales puntos de transporte de Madrid, con acceso directo a Cercanías, Metro y numerosas líneas de autobús, la Fan Zone se convertirá también en una puerta de entrada natural para miles de aficionados que se desplacen hasta MADRING, situado a apenas ocho minutos en metro.

La colaboración contempla asimismo el desarrollo y comercialización del merchandising oficial de MADRING, acercando los productos del GP tanto al público nacional como a los visitantes internacionales que llegarán a la ciudad durante el evento, y estará disponible en su web y en una selección de centros.

Además, El Corte Inglés será el responsable de la producción de la uniformidad del equipo de MADRING, incluyendo tanto a voluntarios como a personal de staff, mediante prendas diseñadas específicamente para el evento y alineadas con la identidad visual del proyecto.

Por otro lado, Viajes El Corte Inglés pondrá al servicio de los aficionados su amplio conocimiento en la organización de viajes, alojamientos, desplazamientos y experiencias, consolidándose como una de las opciones de referencia para quienes quieran vivir el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde cualquier punto del mundo. Además, a través de su servicio de ticketing, Viajes El Corte Inglés comercializará paquetes de alojamiento más entradas al GP.

El acuerdo permitirá además extender la presencia del evento a través de la red comercial de El Corte Inglés, integrando el acontecimiento en algunos de sus espacios más emblemáticos de la ciudad y contribuyendo a que la atmósfera de la Fórmula 1 se deje sentir en distintos puntos de sus calles.

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Con esta alianza, MADRING continúa sumando socios estratégicos que comparten su ambición de convertir el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 en una experiencia que trascienda la competición y se integre plenamente en la vida de Madrid, acercando el evento a aficionados, visitantes y ciudadanos.