Mejor experiencia asistencial, más prevención y fácil acceso a servicios digitales, prioridades de Adeslas

SegurCaixa Adeslas incrementará su esfuerzo en la mejora de la experiencia asistencial y en facilitar el acceso a los servicios digitales para acompañar a los asegurados hacia una longevidad saludable, según se puso de relieve en el 14 Foro de Salud Adeslas. Celebrado hoy bajo el lema “Un futuro de calidad”, el encuentro sirvió de foro de debate a expertos y profesionales del sector sobre cómo avanzar hacia un modelo que combine mayor esperanza de vida con calidad y eficiencia en la atención.

La prevención y el fomento de estilos de vida saludables son pilares fundamentales para afrontar el reto del aumento de las enfermedades crónicas y una mayor demanda de cuidados, coincidieron Javier Mira, presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas, y Jaume Masana, director general. Ambos resaltaron la necesidad de evolucionar desde el concepto tradicional de salud a una propuesta centrada en el bienestar y el acompañamiento.

“Vivimos más y somos más. Y eso, además de ser una magnífica noticia, supone que SegurCaixa Adeslas deberá cuidar más de sus asegurados y tener una relación con ellos que no sea puntual, sino sostenida en el tiempo”, según Javier Mira, presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas.

Por su parte, el director general de SegurCaixa Adeslas, Jaume Masana, incidió en la necesidad de orientar el sistema de salud hacia la anticipación. “Debemos luchar porque las personas ganen años de vida activa, autonomía y propósito”, señaló, al tiempo que defendió también la importancia de prevenir y retrasar la aparición de problemas de salud como palanca clave de eficiencia del modelo asistencial.

Este enfoque implica promover un cambio cultural orientado a poner mayor foco en las patologías prevenibles, que concentran la mayor parte de la mortalidad y el deterioro. “Un 80% del cambio depende de hábitos y decisiones personales”, recordó el director general de la empresa, aludiendo a la relevancia de la prevención y del compromiso individual en el cuidado de la salud.

Javier Mira, presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas / Cedida

Para avanzar en esta dirección, SegurCaixa Adeslas está impulsando distintas líneas de acción. La digitalización y el uso de herramientas tecnológicas es una de ellas, si bien Javier Mira advirtió de que la tecnología debe ser un medio para alcanzar un fin: cuidar mejor. “La inteligencia artificial, la salud digital, la telemedicina, la analítica avanzada o la digitalización de procesos solo tienen sentido si nos ayudan a anticipar necesidades, personalizar respuestas, mejorar la accesibilidad, reducir tiempos y hacer más sencilla la relación del paciente con el sistema”, explicó el presidente. La app de Adeslas, con más de dos millones de usuarios registrados, es un referente en términos de facilidad de acceso a servicios digitales y está en continua evolución y mejora, como demuestra por ejemplo la digitalización de los procesos orientados a la autorización de actos médicos.

Junto a la tecnología, el modelo debe reforzar el papel del médico de cabecera como figura de referencia en el acompañamiento del paciente, con capacidad para orientarlo hacia el nivel asistencial más adecuado y favorecer un uso más eficiente de los recursos. Este aspecto, el impulso de los chequeos preventivos y una mayor coordinación entre los diferentes proveedores de salud resultan claves para virar hacia un sistema con claro enfoque preventivo, aseguró Masana.

Cuando aparece una patología, es necesario que el sistema de salud ajuste su enfoque y promueva la atención basada en la creación de valor para el paciente. Esta aproximación da prioridad a los resultados de salud y a la calidad de vida. Como indicó Javier Mira en su intervención, “nuestra ambición es clara: no se trata solo de prestar más servicios, sino también de prevenir más y de acompañar mejor”. De este modo, se logra que las aseguradoras y los departamentos médicos trabajen juntos hacia la eficiencia y la sostenibilidad.

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La jornada finalizó con la conclusión de que afrontar el reto de disfrutar de vidas más largas con calidad exige combinar prevención, innovación y acompañamiento, con una visión orientada a construir un futuro de calidad tanto para las personas como para el conjunto del sistema sanitario.