KPMG nombra a María Lacarra nueva socia responsable de País Vasco

KPMG ha nombrado a María Lacarra como nueva socia responsable de la firma en el País Vasco, en sustitución de Cosme Carral, bajo cuyo liderazgo la firma ha consolidado su presencia y su papel como aliado estratégico para las empresas vascas. Este nombramiento refuerza la importancia que la firma otorga a sus oficinas y a su cercanía con los distintos entornos empresariales, al situar al frente de la actividad en el eje de la Zona Norte –que incluye País Vasco, Cantabria, Navarra, Burgos y La Rioja- a una profesional que forma parte del Comité Ejecutivo de KPMG en España y que compaginará esta responsabilidad con su cargo como Chief Operating Officer (COO).

La firma aborda así un relevo generacional en el liderazgo de KPMG en el País Vasco en un momento clave para el territorio. “Asumir la responsabilidad de nuestro crecimiento en el País Vasco supone reforzar una pieza clave dentro de la estrategia de la firma. El dinamismo y la solidez del tejido empresarial vasco hacen de este entorno un punto estratégico para nuestro crecimiento, y nuestro objetivo es seguir fortaleciendo nuestra capacidad de acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación, innovación y competitividad”, ha afirmado María Lacarra.

“La elección de María Lacarra para esta responsabilidad pone de manifiesto la voluntad de la organización de fortalecer su presencia en uno de los entornos empresariales más relevantes y asegurar que la oficina cuente con una dirección plenamente vinculada con la agenda estratégica de la firma a nivel nacional. Su capacidad para combinar visión global y conocimiento del entorno vasco será determinante en esta nueva etapa en un entorno clave para KPMG. Quiero también agradecer a Cosme Carral su dedicación ejemplar y la solidez que ha aportado a la oficina durante todos estos años; su trabajo ha sido fundamental para llegar al punto en el que nos encontramos hoy”, ha subrayado Juanjo Cano, presidente de KPMG en España.

Un liderazgo con amplia experiencia y visión transformadora

María Lacarra inició su carrera en 1999 en el área de Auditoría precisamente de la oficina de Bilbao, trasladándose posteriormente a Madrid en 2002. Fue nombrada socia en 2014 y ha liderado auditorías de grupos del IBEX-35 y compañías nacionales e internacionales, además de desempeñar funciones como responsable de Metodología de Auditoría y del equipo de auditores especializados en tecnología.

En los últimos cinco años como COO, Lacarra ha impulsado una transformación clave en la firma, centrada en la optimización de procesos internos, la digitalización operativa y la integración de la inteligencia artificial tanto en las operaciones internas como en los servicios a clientes.

La estrategia en el País Vasco se ha visto en los últimos meses también reforzada con la incorporación de Arantxa Tapia como asesora estratégica, una figura con una reconocida trayectoria en la promoción de la competitividad empresarial, la innovación y la sostenibilidad, y cuyo conocimiento del tejido productivo vasco está contribuyendo a afianzar el crecimiento de la firma en este entorno.

Noticias relacionadas

En la misma línea, KPMG incorporó en 2022 a Kepa Satisteban como socio del área de Deal Advisory específicamente para País Vasco y toda la zona norte para reforzar los trabajos de fusiones, ventas y adquisiciones, pasando por el due dilligence, la optimización de estructuras de capital y financiación, la extracción del valor post deal y el acompañamiento en reestructuraciones, entre otros servicios.