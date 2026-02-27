El Corte Inglés Home presenta su nueva colección Primavera-Verano 2026
Esta temporada, terrazas, balcones y jardines ganan protagonismo y se consolidan como los nuevos lugares donde reunirse, relajarse y celebrar. La campaña Vida al Aire Libre 2026 propone un estilo de vida que difumina la frontera entre interior y exterior mediante diseños versátiles y contemporáneos.
La colección permite crear composiciones a medida,desde rincones íntimos hasta auténticos salones exteriores, gracias a nuevos tejidos, texturas artesanales y materiales sostenibles. El aluminio adopta formas curvas y modernas que aportan sofisticación sin renunciar a la funcionalidad.
El espíritu de la colección celebra la vida en el exterior con soluciones pensadas para disfrutar y organizar mejor cada espacio. Mesas extensibles para grandes encuentros, diseños escultóricos, consolas y arcones que facilitan el orden, ymesas auxiliares que funcionan como acentos decorativos componen un catálogo pensado para personalizar cualquier ambiente. La iluminación también adquiere un papel protagonista: lámparas portátiles, guirnaldas y faroles creanatmósferas envolventes al caer la tarde, mientras que toldos, parasoles técnicos y pérgolas con lamas regulablespermiten controlar la luz y la sombra en función de la hora del día. Estos elementos amplían las posibilidades de uso y transforman los exteriores en espacios acogedores durante más tiempo.
La propuesta se completa con un universo de experiencias que amplían la manera de vivir al aire libre. Las nuevas barbacoas elevan la cocina exterior, mientras que la categoría Campo y Playa apuesta por diseños frescos y funcionales,con iconos como la colección Coast y estampados de inspiración botánica. Para quienes prefieren un estilo nómada, lalínea Safari ofrece piezas que combinan comodidad y carácter. Sombrillas de flecos, textiles vibrantes, vajillas en loza omelamina con diseños propios y exclusivos, y una amplia colección de cojines completan un entorno donde la estética yla funcionalidad conviven de forma natural.
La nueva colección ya está disponible en los centros de El Corte Inglés, así como en www.elcorteingles.es y en la App de compra. Una temporada más, la moda se convierte en un punto de partida para descubrir, experimentar y vivir con ilusióncada nuevo comienzo.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- Moda gallega en la gala de los Oscar con el director Oliver Laxe y el productor Xavi Font