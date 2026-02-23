Schneider Electric impulsa el debate sobre el futuro del talento tecnológico y la evolución de las habilidades en Talent Arena 2026

Schneider Electric, líder global en tecnología energética, participará en Talent Arena 2026, el evento de referencia de talento digital organizado por Mobile World Capital y complementario al Mobile World Congress, con una agenda centrada en la evolución del talento tecnológico y el papel de las nuevas habilidades en un entorno marcado por la inteligencia artificial, los datos y la transformación digital.

A través de la keynote “With great power comes great responsibility”, la mesa redonda “Beyond the Code: Skills That Drive Innovation”, el workshop práctico “You Play the CTF. We Play Defense”, el Meet UP XPRO, y un stand en la zona de networking, la compañía abordará cómo están cambiando las competencias profesionales y qué perfiles serán clave para impulsar la innovación y la toma de decisiones en organizaciones cada vez más complejas.

Con distintos formatos orientados tanto a profesionales del sector como a estudiantes y jóvenes talentos, Schneider Electric compartirá su visión sobre el futuro de las capacidades tecnológicas y humanas, desde la importancia de transformar los datos en conocimiento útil hasta el papel creciente de competencias como la curiosidad, la adaptabilidad o el pensamiento crítico, sistémico y estratégico, así como la necesidad de formar a nuevas generaciones capaces de responder a los retos de la ciberseguridad y la digitalización.

Transformar datos en conocimiento

Dentro del programa del evento, Silvia Poyato, vicepresidenta de Customer Satisfaction, Quality & Transformation en Schneider Electric Iberia, ofrecerá la keynote titulada “With great power comes great responsibility”, en la que se abordará cómo los profesionales de data e inteligencia artificial pueden generar impacto.

La sesión explorará cómo transformar datos en conocimiento útil para la toma de decisiones y cómo las habilidades humanas se convierten en un elemento clave para aportar valor en entornos tecnológicos avanzados.

Las habilidades que impulsan la innovación

A través de la mesa redonda “Beyond the Code: Skills That Drive Innovation”, moderada por Ainoa Irurre, vicepresidenta de Talent Attraction & Employer Branding de Schneider Electric para Europa; junto con la participación de Laura Sancho, directora de IT en Schneider Electric Iberia; Iolanda Triviño, CEO de Institute for Futures, y Joana Barbany, Technology Business Development Director en Michael Page reflexionarán sobre el papel creciente de competencias como la flexibilidad, la adaptación y la curiosidad en un entorno tecnológico en constante evolución.

Ainoa Irurre destaca que “en un contexto tecnológico en constante evolución, competencias como la curiosidad, la flexibilidad y la capacidad de adaptación se vuelven tan esenciales como el conocimiento técnico para impulsar tanto la innovación como el desarrollo profesional. En este sentido, espacios de diálogo como la mesa redonda Beyond the Code son clave para compartir aprendizajes, generar visión colectiva y reforzar el compromiso de Schneider Electric con el crecimiento integral del talento digital”.

La compañía compartirá experiencias y aprendizajes sobre cómo evolucionan las competencias digitales y cómo las empresas pueden acompañar el crecimiento profesional de sus equipos en un entorno de cambio constante.

Ciberseguridad para la nueva generación

Schneider Electric participará también en el evento con el workshop “You Play the CTF. We Play Defense”, una experiencia práctica donde los asistentes asumirán el rol de pentester en un Capture The Flag (CTF) real. Un equipo multidisciplinar de Schneider Electric mostrará cómo se detectan y responden estos ataques desde la perspectiva de la defensa, ofreciendo una perspectiva completa de la ciberseguridad.

Meet UP XPRO y networking internacional

La agenda se completará con el Meet UP XPRO, una sesión exclusiva para perfiles con experiencia, liderada por Martí Ganduxé, Services Installed Base Digital Senior Manager en Schneider Electric. En este encuentro se presentará “MDM: The Silent Engine Powering AI Success”, un proyecto que explora cómo una gestión sólida de datos maestros impulsa la escalabilidad de la inteligencia artificial y el impacto empresarial.

Durante los tres días del evento, la compañía contará también con un espacio de networking de gran formato, que funcionará como punto de conexión entre Recursos Humanos, embajadores y futuro talento. Este espacio permitirá descubrir oportunidades profesionales tanto en Iberia como en Europa, reforzando el compromiso de Schneider Electric con el desarrollo de talento internacional.

La alianza entre empresa y universidad

En línea con su compromiso con el desarrollo de talento técnico especializado, Schneider Electric y la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), a través de la UPC School y en el marco del programa Connèxia UPC, han lanzado un posgrado en Gestión Energética en Centros de Datos, orientado a preparar perfiles de ingeniería para afrontar los retos energéticos, operativos y de sostenibilidad de estas infraestructuras críticas, en un contexto marcado por el crecimiento del sector impulsado por la digitalización y la inteligencia artificial.

Noticias relacionadas

El programa, desarrollado conjuntamente por profesionales de Schneider Electric y profesorado de la UPC, combina formación avanzada en gestión energética, refrigeración y microrredes con simulación de escenarios reales y un proyecto aplicado, reforzando la conexión entre universidad e industria para alinear la formación con las necesidades reales del mercado.