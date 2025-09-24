La tecnológica valenciana Vidext impulsa el futuro de las presentaciones con Boost

A través de inteligencia artificial, analítica avanzada y un diseño intuitivo, la plataforma permite crear experiencias interactivas que no solo captan la atención, sino que generan datos valiosos para acelerar la toma de decisiones comerciales.

Con Boost, las empresas pueden crear presentaciones personalizadas en cuestión de minutos gracias a uno de los editores más completos del mercado y un repositorio de plantillas creadas por expertos, listas para múltiples casos de uso, como: propuestas comerciales, catálogos, guías, materiales de cualificación. También potencia el impacto visual con un motor de animación sencillo y eficaz, e integra locuciones con voces de IA hiperrealistas y traducción automática, ampliando así el alcance de cada mensaje a audiencias globales.

Crea, personaliza y conecta con tu audiencia

El gran valor diferencial de Vidext Boost es su capacidad para transformar cada presentación en datos accionables a lo largo de todo el proceso comercial. El producto recoge automáticamente la información más importante de cada cliente y del proceso de ventas, te indica de forma sencilla qué partes de la presentación llaman más la atención y qué productos o mensajes generan mayor interés en tus clientes. Con el apoyo de la Inteligencia Artificial, identifica en qué fase del proceso de compra se encuentra cada prospecto y te indica el momento óptimo para que el equipo comercial contacte y aumentar sus posibilidades de cierre.

Con este enfoque, Boost no solo agiliza la creación de presentaciones, sino que convierte cada interacción en una oportunidad real de negocio. Se integra con herramientas como Gmail, Teams o Slack, y con los CRM más utilizados del mercado: Hubspot, Salesforce y Dynamics. Lo que elimina la necesidad de introducir datos manualmente y asegura que los equipos de venta cuenten siempre con información actualizada, para que se entren lo que más importa: generar nuevas oportunidades y vender.

“Boost responde a lo que nos pedían muchos equipos: invertir menos tiempo en tareas repetitivas y disponer de información fiable para vender más. Con Boost, cada presentación se convierte en datos que muestran el interés del cliente, y cuándo actuar. Pero para nosotros no se trata solo de productividad: queremos liberar el potencial de los equipos y ayudar a las empresas a operar con la agilidad de una organización del futuro. No solo estamos creando tecnología: estamos redefiniendo la manera en que las empresas crecen, toman decisiones y lideran en la era de la automatización” señala Jon Enríquez, CEO y fundador de Vidext.

Acerca de Vidext

Fundada en 2022, Vidext es una plataforma de automatización y personalización de contenido, ofreciendo soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial. Vidext ha ayudado a empresas de distintos sectores a escalar la producción de contenidos corporativos personalizados para ventas, formación, marketing, recursos humanos y atención al cliente. Gracias a su tecnología intuitiva, eficiente y altamente adaptable, Vidext transforma cómo las marcas se comunican, permitiéndoles conectar con sus audiencias de forma cercana y escalable.