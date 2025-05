El Corte Inglés desvela su nueva campaña NEW 2025, con los cantantes Tini y Quevedo, y presenta su primera pop-up experiencial en Madrid

El Corte Inglés reúne a dos de los artistas más emblemáticos de la generación Z, Tini y Quevedo como protagonistas de la nueva campaña NEW para primavera/verano de 2025, continuando así su apuesta por la oferta dirigida al público joven, presentando el spot al que seguirá un gran evento el martes 20 de mayo, con un line-up de actuaciones y actividades, y una gran novedad inédita hasta ahora: la pop-up NEW, que abrirá sus puertas del 22 de mayo al 8 de junio en la gran superficie de El Corte Inglés de Castellana en Madrid.

La campaña transmite el deseo de las nuevas generaciones de libertad, manteniendo el lema ya asociado a NEW, “Nuevos códigos, nuevas normas, nueva era”. El Corte Inglés continua así su apuesta por el público más joven a través de NEW, una plataforma de comunicación lanzada en octubre de 2023 y que, en estos dos años ha utilizado un lenguaje y códigos específicos de la generación Z.

Tini y Quevedo ponen de relieve ese anhelo de romper los moldes y probar a salir de los cánones establecidos, coreografiados junto a un grupo de bailarines que representan los diferentes estados que los protagonistas van acompañando, resumido en la ya habitual frase: “Nuevos códigos, nuevas normas, nueva era” que lleva acompañando esta campaña de NEW El Corte Inglés desde su creación en octubre de 2023.

Para la campaña de 2025, los elegidos para representar a esta generación han sido Tini y Quevedo, dos de los artistas más celebrados de su generación en España, Europa y Latinoamérica. Martina Stoessel, conocida como Tini, es una de las artistas argentinas con más recorrido internacional de su generación. Con cinco álbumes de estudio y 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha demostrado una versatilidad artística y una conexión única con su público. Este año marca una nueva etapa para la artista de Buenos Aires, con su regreso a la actuación en la serie de Disney+ Quebranto y el lanzamiento de un nuevo álbum. El anuncio de su festival FUTTURA, el pasado abril, agotó siete fechas en Buenos Aires en menos de 8 horas, vendiendo más de 250.000 localidades de una gira internacional que pasará por España en 2026. Ambos protagonizan el spot, dirigido por la realizadora Iris Vallés, y posan para el objetivo del fotógrafo Kito Muñoz.

El cantante y compositor Quevedo (ganador de un Latin GRAMMY®) ha lanzado su anticipado segundo álbum de estudio, Buenas noches, reafirmándose como una de las voces más influyentes en el género urbano de su generación. Con más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y superando los 36 millones de seguidores en redes sociales, se ha convertido en un fenómeno global, colaborando con artistas como Karol G, J Balvin o Bizarrap, cuya colaboración le convirtió en el primer artista español en alcanzar el puesto #1 en el Billboard Global 200.

En el contexto de este proyecto, un gran evento tendrá lugar el martes 20 de mayo para celebrar la campaña, y también para inaugurar la gran novedad de NEW de El Corte Inglés este año: la pop-up NEW, una tienda efímera dirigida al público juvenil que tomará la gran superficie exterior de su centro de Castellana, junto a la estación de Nuevos Ministerios, del 22 de mayo al 8 de junio. Esta experiencia estará compuesta de una oferta con más de 80 marcas de moda, deporte, belleza, cultura, tecnología y gastronomía. Además de contar con las últimas novedades de firmas como Adidas, Apple, Scalpers, Bimba y Lola, Lacoste, One Dilemma, Cold Culture, New Balance, Zadig & Voltaire o MAC Cosmetics, se irán sucediendo actividades como firmas de libros, talleres de personalización, conciertos sorpresa y eventos que se irán anunciando en las diversas plataformas de El Corte Inglés, así como en las redes sociales de las marcas participantes. El 22 de mayo se revelarán todas las marcas y proyectos participantes.