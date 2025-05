‘Megactivos’, las claves del éxito de Madrid en el escenario global.

'Megactivos: El exitoso modelo de crecimiento de Madrid', la nueva obra del periodista Manuel López Torrents editada por LID Editorial y con prólogo de Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, descubre el modelo de crecimiento y los secretos del éxito que están transformando Madrid y que la han convertido en una de las regiones más dinámicas y prósperas de Europa, referente en competitividad y modernidad.

El libro ofrece una mirada profunda a 18 megactivos que, junto a un entorno abierto a la inversión, el talento y la colaboración público-privada refuerzan la competitividad de Madrid, transformando la región y consolidándola como un motor de crecimiento y bienestar referente a nivel global. Desde infraestructuras emblemáticas como el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Metro de Madrid o la Calle 30, hasta su legado cultural como el Teatro Real o el Museo del Prado, pasando por sus hospitales de referencia e innovación científica y médica, como la Fundación Jiménez Díaz, la región ha sabido integrar tradición y vanguardia para consolidarse como un referente global.

“Madrid es un pequeño oasis de prosperidad en un entorno de decrecimiento, fiscalidad y regulación, algo que estrangula las economías no solo en España, sino en toda Europa. En la región se apuesta al máximo por un free spirit, que no emana del sector público, sino que capilariza entre todos los actores que forman su sociedad", afirma Manuel López Torrents, autor del libro. "Es un ejemplo de cómo las grandes infraestructuras y la colaboración público-privada pueden transformar una región. Los megactivos de Madrid no solo mejoran la calidad de vida de sus habitantes, sino que sitúan a la región en el mapa global como un epicentro de innovación y crecimiento" añade López Torrents.

Por su parte, Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, comenta en el prólogo del libro que “Madrid es la región más dinámica de España y la que más aporta a su PIB desde hace ya más de un lustro“ . La consejera explica que “hace treinta años, el gobierno de la Comunidad de Madrid comenzó a implementar audaces políticas públicas liberales que abrieron a Madrid las puertas del mundo y que transformarían por completo esta comunidad. Se ha convertido en un ejemplo de lo útiles que pueden ser las políticas públicas cuando se ponen al servicio de los ciudadanos y se encaminan en la dirección adecuada. Gracias a nuestras políticas fiscales incentivadoras y a nuestro apoyo al tejido productivo, en Madrid se crean más de una de cada cinco empresas que nacen en España y casi uno de cada cuatro empleos”.

'Megactivos: El exitoso modelo de crecimiento de Madrid' está disponible las principales librerías y plataformas online. Una obra indispensable para entender cómo Madrid se ha convertido en una región global de primer nivel.

Los megactivos del éxito

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Metro de Madrid, uno de los mejores sistemas de transporte público del mundo, se erigen como grandes pilares de la movilidad, conectando a la capital con el resto del mundo. A estos se suman los avances en infraestructura como la Calle 30, IFEMA y el Canal de Isabel II, que han modernizado la ciudad, mejorado la calidad de vida y potenciado la competitividad de Madrid.

La Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid y el renovado Estadio Santiago Bernabéu destacan como espacios de referencia para el deporte y el ocio global. Estos proyectos no solo refuerzan la identidad deportiva de la ciudad, sino que actúan como motores económicos y turísticos, ofreciendo eventos de talla internacional que ponen a Madrid en el mapa mundial.

Además, Madrid sigue siendo un epicentro cultural mundial gracias al Paseo del Arte, con museos icónicos como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza, mientras que SOLO y el Teatro Real se destacan como referentes del arte contemporáneo y el flamenco, a través de Flamenco Real. Además, la Spain Film Commission consolida a Madrid como un plató de cine internacional, atrayendo grandes producciones y contribuyendo a la proyección global de la ciudad.

Con una infraestructura avanzada y un fuerte enfoque en la innovación y la investigación, Madrid se mantiene a la vanguardia del sector salud. La Fundación Jiménez Díaz es un referente médico a nivel nacional y europeo, destacando además por su excelencia asistencial, su modelo de éxito de colaboración público-privada y su apuesta constante por la innovación. Año tras año, encabeza los rankings como el mejor hospital de España, gracias a su tecnología puntera, como el robot quirúrgico Da Vinci, y sus reducidas listas de espera. Destaca especialmente en oncología, siendo pionera en el acceso ágil a tratamientos de última generación y en el impulso a la investigación oncológica.

El crecimiento de Madrid como un polo de innovación está marcado por la presencia de empresas como Meta, Google y Microsoft, que han establecido oficinas en la ciudad. Estos gigantes tecnológicos refuerzan a Madrid como un centro de digitalización y desarrollo tecnológico, contribuyendo a la creación de un ecosistema de startups, que consolidan a Madrid como referente en el ámbito digital, promoviendo el desarrollo de proyecto tecnológicos disruptivos y contribuyendo al crecimiento del sector emprendedor..

Madrid se erige también como un centro educativo de referencia en Europa, con universidades como la Universidad Autónoma de Madrid, IE Business School, y la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), que atraen a estudiantes internacionales y preparan a la próxima generación de líderes. Este capítulo subraya cómo el sistema educativo de la capital ha sido clave para el impulso del talento y la innovación en diversas áreas del conocimiento.

Casa Real

Este capítulo analiza la relevancia de la Casa Real como uno de los mayores activos de la política española. No solo juega un papel fundamental en la diplomacia y las relaciones internacionales, sino que también es un símbolo de la unidad y la estabilidad política de España.

Además, el libro destaca que Madrid es el centro de la Hispanidad, y en este capítulo se resalta la labor del Instituto Cervantes y la Casa de América en la promoción de la lengua y la cultura hispánica en todo el mundo, sirviendo como puente cultural entre España y Latinoamérica.

Madrid se ha consolidado también como un referente global en el ámbito legal y financiero. Firmas de abogados como Garrigues, Uría Menéndez y Sagardoy Abogados, han ayudado a posicionar a la ciudad como un hub jurídico clave. Además, la Bolsa de Madrid y la proliferación de startups como Wayra colocan a la ciudad en el epicentro financiero de Europa, atrayendo inversiones, favoreciendo el crecimiento empresarial y posicionando a la ciudad como un lugar idóneo para el emprendimiento.

La presencia de ONU Turismo (UN Tourism) en Madrid refuerza su posición como un referente en el sector turístico. Madrid se ha convertido en un destino turístico de lujo, con la presencia de hoteles emblemáticos como Four Seasons o el Hotel Ritz, que complementan la oferta cultural y gastronómica de la ciudad. La combinación de arte, cultura, gastronomía y alojamiento de lujo han convertido a Madrid en uno de los destinos más atractivos para turistas internacionales. Además, la gastronomía madrileña se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Restaurantes exclusivos como El Paraguas o El Pescador ofrecen una experiencia culinaria única que refuerza la reputación de Madrid como un destino de lujo en el ámbito gastronómico.

Por otra parte, indica que Madrid se ha convertido en un destino clave en el circuito global del lujo y la moda, con importantes marcas internacionales estableciendo presencia en la capital. Loewe brilla con fuerza, simbolizando la alta costura y el diseño de lujo español.