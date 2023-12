La economía española moderará su crecimiento en 2024 afectada por el viento de cara que insuflan la inflación, la subida de los tipos de interés establecida este año por el Banco Central Europeo (BCE), el incremento de los precios y la desaceleración en la eurozona, entre otros factores. Un escenario macroeconómico que se ve condicionado, a día de hoy, por un contexto geopolítico en el que la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo arrojan incertidumbre a los mercados.

Para conocer las claves de la actualidad y descifrar cómo se presenta el nuevo año para España y el mundo, El Periódico de España y El Periódico, con el patrocinio de CaixaBank, organizaron un encuentro con voces expertas en Madrid bajo el título Perspectivas 2024: Desafíos en clave económica.

Judit Montoriol, lead economist de CaixaBank Research, fue la encargada de presentar un nuevo informe elaborado por el servicio de análisis de la entidad bancaria. La especialista aseguró que 2024 "vendrá marcado por la digestión de unos años de coyuntura compleja".

Destacó que "el mercado energético repuntó de forma muy abrupta en 2022, y eso condujo a unas perspectivas para este 2023 bastante negativas". Y explicó que "a medida que ha ido pasando el año y estas tensiones han ido remitiendo, nos han llevado a esperar un año bastante más positivo de lo que habíamos pronosticado".

Judith Arnal, investigadora senior del Center for European Policy Studies (CEPS) y del Real Instituto Elcano, remarcó que "estamos en un momento de desaceleración de la economía" y coincidió con CaixaBank Research en situar la previsión de crecimiento para España este año en el 2,4% y el año que viene, en el entorno del 1,5%. "Es innegable que en 2023 España ha resistido mejor que el conjunto de la zona euro debido a la composición sectorial de nuestra economía, que está muy focalizada en el sector servicios y a una menor dependencia respecto a la economía china y rusa", agregó.

Luciana Taft, consultora del Área de Economía y Mercados de Analistas Financieros Internacionales (AFI), apuntó también a una "moderación" del mercado. "Nadie hubiera pensado que estaríamos transitando un aterrizaje suave, con riesgos y nubarrones en el horizonte, pero de manera bastante cómoda", añadió.

Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, puso en valor la oportunidad que representan los fondos europeos Next Generation de cara a la realización de las reformas y las inversiones. El especialista del servicio de estudios de EY sostiene que "hay mucho margen de mejora en la absorción de las inversiones (que facilitan estas ayudas)".

María Jesús Fernández, economista sénior en el área de Coyuntura Económica de Funcas, subrayó que, en cuanto a las perspectivas a largo plazo, "la situación actual de la economía es positiva teniendo en cuenta las circunstancias que hemos atravesado", pero explicó que "hay de fondo una situación muy preocupante que tiene que ver con la falta de productividad en España y la brecha en el PIB per cápita con respecto a la Unión Europea, que en lugar de reducirse se está ensanchando".

Desde CaixaBank Research están convencidos de que el consumo será otro de los pilares de crecimiento para el próximo año. "La tendencia al alza en el consumo está relacionada con factores como la demografía (un fuerte aumento de la población), la tasa de temporalidad (una reducción de este tipo de contratos) y la tasa de ahorro en los hogares (mejor de lo esperado)", aseguró Montoriol.

Judith Arnal se mostró convencida, a este respecto, de que "el crecimiento va a venir sobre todo por el lado de la demanda interna y no tanto de la demanda externa, y esa demanda interna se va a apoyar en el consumo privado".

Inflación y tipos de interés

Luciana Taft afirma que la lucha contra la inflación "todavía no está ni mucho menos ganada" y va a seguir siendo complicada. La experta de AFI cree que "las expectativas implícitas en diferentes instrumentos de mercado con respecto a la inflación a medio plazo está por encima del 2%".

María Jesús Fernández señaló que la tasa de inflación se va a ver afectada por la retirada de las medidas antiinflación. "Va a haber un efecto escalón cuando finalmente decaiga la rebaja del IVA y del impuesto sobre los productos energéticos", remarcó. Juan Pablo Riesgo coincidió con este análisis y enfatizó que "esta tendencia a la desaceleración de la inflación es evidente".

Judit Montoriol puso de relieve que "la senda de desinflación que ya se ha iniciado va a continuar en el año 2024". Como consecuencia de ello y en relación a la política monetaria, "desde CaixaBank Research prevemos una primera bajada de los tipos de interés en septiembre del año que viene, que posiblemente se pueda adelantar y, si los datos de inflación continúan siendo tan positivos, incluso podría ser antes del verano", apuntó Montoriol.

"Es muy probable que hayan alcanzado el pico; la cuestión ahora es cuánto tiempo van a permanecer en este nivel elevado para asegurar que la inflación converge hasta el 2% en el medio plazo", concluyó.

Ahorro y empleo

María Jesús Fernández se preguntó "cómo es posible que el empleo esté comportándose de manera tan sorprendentemente positiva", y argumentó que, actualmente, se trata de "un fenómeno global que está ayudando a sostener las rentas de las familias y a evitar que se eleve la morosidad".

La especialista de Funcas expuso que "a pesar de que hemos experimentado la subida de tipos de interés más intensa de la historia del euro, las familias han sido capaces de sostener el consumo y, al mismo tiempo, aumentar la tasa de ahorro" y apuntó a la creación de empleo como "uno de los puntos positivos en la evolución reciente de la economía española".

Luciana Taft puso el acento en el ahorro de las familias. "Uno de los problemas de fondo es que no ahorramos", remarcó. Taft lamentó que en España "no tenemos educación financiera y no tenemos ahorro provisional" y sólo durante la pandemia las familias consiguieron ahorrar "de manera forzada".

Judit Montoriol afirmó que la creación de empleo "ha sido muy positiva" en España. "Los últimos datos apuntan ya a una creación más moderada de empleo, pero siguen siendo positivos, y así los esperamos también para el año que viene, con alrededor de unos 300.000 ocupados más en 2024", incidió.

Judith Arnal se sumó a esta idea e incidió en que la fortaleza del empleo explica gran parte del "aterrizaje suave" que está experimentando la economía. "El talón de Aquiles del mercado laboral español es la tasa de desempleo, que dificulta que exista un buen sistema de formación profesional y que haya población cualificada para los trabajos que se van a requerir en el futuro", añadió.

En este punto, Arnal puso el acento en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que "está teniendo un gran impacto en la creación de empleo". "El empleo se está creando en sectores de alto valor añadido como el tecnológico o el científico", resaltó.

Juan Pablo Riesgo (EY Insights) advirtió que "vivimos este momento convulso de transformación y transición en el que las empresas necesitan reconfigurar sus sistemas de producción y mano de obra cualificada para hacerlo". El experto apuntó, a este respecto, que es crucial "trabajar para mejorar la productividad".

Por otro lado, Judit Montoriol recordó que "estamos en una economía más desendeudada, con unos niveles de deuda realmente bajos que han tenido un claro impacto sobre las familias y las empresas", aunque reconoció que ha sido "inferior al que habíamos tenido en anteriores ciclos".

María Jesús Fernández (Funcas) aseguró a este respecto que el nivel de endeudamiento de las empresas españolas es inferior al de las empresas europeas y, por tanto, "la subida de tipos de interés tiene que haber afectado en menor medida a las cuentas de las españolas". La economista prevé que, para el año que viene, se reduzca el déficit estructural "de forma que la deuda pública entre en una senda de sostenibilidad".

Para Juan Pablo Riesgo es esencial la demanda. "Conceptualmente hay una gran necesidad de inversión, transición energética y transformación digital y las empresas tienen la voluntad de hacerlo", sostuvo.

Ayudas ‘Next Generation’

Los expertos debatieron acerca de los fondos de recuperación de la Unión Europea, unas ayudas que representan hoy un gran desafío para las empresas y cuya ejecución entraña dificultades y se desarrolla con cierta lentitud. Luciana Taft aseguró, en este sentido, que se está "apostando fuerte por los fondos europeos" pero reconoció que "está costando mucho absorberlos".

Juan Pablo Riesgo señaló que desde que se toma una decisión política de impulsar una inversión hasta que llega a ser un ahorro, son las empresas las que utilizan sus propios recursos. "Estamos en un contexto de crisis en el que hay que impulsar esa inversión y en el que nos estamos jugando el futuro. Es muy importante que estos fondos acaben fluyendo para acompañar a la economía española y a las empresas a la hora de abordar esta transformación porque existen muchos desafíos y riesgos, pero también hay grandes oportunidades", subrayó.

Riesgo remarcó también que para que se cumplieran las expectativas en los fondos Next Generation para el año que viene sería bueno modificar la forma de ejecutar estas inversiones, que "claramente están tardando mucho en llegar".

María Jesús Fernández se mostró convencida de que los fondos europeos "van a permitir que haya un impulso inversor a la vez que se consolidan nuestras cuentas públicas".

La representante de Funcas manifestó, en esta misma dirección, su preocupación por "la inversión en bienes de equipo, que está estancada por debajo de los niveles anteriores a la pandemia" y afirmó que "es necesario que se produzca una consolidación fiscal" en España.

Luciana Taft (AFI) afirmó que se está apostando por los fondos europeos pero que, de momento, "están un poco dormidos". Admitió que "se está haciendo lentamente y está costando mucho absorberlos no sólo en España sino en otros países".

Turismo e inmobiliario

Judit Montoriol destacó, en la recta final del debate, que otra palanca importante de la economía española ha sido y seguirá siendo el turismo. "Nuestras perspectivas para 2024 es que el sector turístico siga creciendo y aportando a la economía, pero con ritmos de crecimiento más moderados", recalcó. La especialista de CaixaBank Research concluyó que el sector turístico debe orientarse a la búsqueda de "la calidad y la sostenibilidad".

Montoriol también se refirió al mecado inmobiliario español que, según los datos de la entidad, "está resistiendo muy bien a la subida de tipos". Los datos del informe reflejan que "el precio de la vivienda seguirá anotando crecimientos positivos y un déficit público que se irá reduciendo de forma paulatina".