Prepara tu casa para la Navidad de Vigo: cuatro ideas de IKEA para 'encender' la magia en tu casa

Este sábado Vigo enciende sus luces y con ello da comienzo a la temporada navideña. La compañía sueca Ikea lanza sus propuestas de decoración para que no te quedes atrás y lleves también la Navidad a tu hogar.

Se acercan las fiestas, los regalos y las comidas familiares, y, con todo ello, toca transformar tu casa. Es por eso que en esta ocasión, te presentamos los artículos navideños más económicos y bonitos de IKEA, para que tengas el espíritu navideño a todo lo que da, con la mejor calidad y al mejor precio.

Árbol de pared VINTERFINT

Un árbol de Navidad alternativo de pino para aquellos con poco espacio en el suelo. Gracias a su diseño flexible, puedes desplegarlo horizontalmente según el ancho que prefieras y llenarlo de adornos, y también plegarlo y guardarlo fácilmente. El diseño flexible permite ponerlo en horizontal al ancho deseado por solo 9,99 euros.

Cuelga pequeños regalos o notas en los 24 ganchos para disfrutar al máximo de la anticipación y alegría con un detalle personal cada día hasta Navidad.

Lámpara de mesa STRÅLA

Esta lámpara de mesa con forma de árbol irradia una luz cálida que crea un ambiente apacible en la habitación. Queda genial en una mesa de centro, en una ventana o en una cómoda en el recibidor. Proporciona una iluminación suave y brillante que crea un ambiente cálido y acogedor en tu hogar. El precio de este artículo es de 7,99 euros. Como funciona con pilas, se puede colocar en cualquier sitio sin necesidad de enchufarse.

Adornos VINTERFINT

La colección VINTERFINT ofrece adornos navideños para todos los gustos. Este juego incluye 32 bolas en colores pastel de plástico resistente, ideales para decorar un árbol de Navidad colorido y original. Fáciles de colgar gracias a las cintas incluidas y todo por menos de diez euros.

Una mesa decorada o un regalo envuelto son un poco más especiales con pequeños adornos a juego como este, un detalle que transmite calidez y alegría.

Árbol VINTERFINT

Si eres minimalista, en este árbol encontrarás lo que buscas. Sin grandes alardes, esta pieza hará que tu hogar se vea navideño y elegante a la vez. Decóralo con colores claros para darle un aire nórdico a tus fiestas por solo 29,99 euros.

Este árbol de Navidad ideal para no recoger pinaza del suelo. Ocupa poco espacio al guardarlo, ya que se puede desmontar, y tiene un diseño realista que se conserva año tras año.

Las noticias que se publican en la sección Decoración sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.