La decoración más 'spooky' para organizar una cena este Halloween: los productos de Ikea que triunfan esta semana

Gatos negros, calabazas, fantasmas... La compañía sueca Ikea trae todo lo que necesitas para organizar la cena más 'spooky' del año. Estos productos con inspiración de Halloween son ideales para decorar tu casa y celebrar una de las noches más mágicas.

Ikea se ha especializado en diseñar piezas funcionales, que aprovechen el espacio al máximo y no desentonen en una gran variedad de estilo de decoración. Estos artículos, más allá de la celebración puntual, podrán pasar a formar parte del menaje de tu casa el resto del año.

Podrás decorar tu casa como una mansión encantada, un aquelarre de brujas o un huerto de calabazas. La siguiente selección de artículos te ayudarán darle el toque espeluznante a tu mesa y ambientar esta noche mágica.

Candelabros FULLTALIG

Estos candelabros con tres alturas distintas crearán un ambiente ideal para tu cena. Por solo 19,99 euros, este juego de tres piezas le darán un aspecto sólido y elegante a tu casa más allá de estas fiestas. Sus tonos oscuros casan a la perfección con el resto de artículos de esta lista.

Platos OMBONAD

La serie OMBONAD tiene todo lo que necesitas para tu mesa de comedor: desde platos, cuencos y vasos hasta fuentes para servir, servilletas y un mantel. Estos productos están hechos de cerámica, vidrio y madera combinan tonos oscuros ideales para esta fecha. Más allá del Halloween, podrás combinar los diferentes materiales como quieras y prepara la mesa para cualquier ocasión.

Velas y portavelas KUSTFYR

La línea de productos KUSTFYR reúne todos los elementos que esperas encontrar en una decoración de Halloween. El motivo troquelado de esta vela creará un ambiente espeluznante en la habitación. Puedes utilizar el portavelas con velas o como objeto decorativo independiente

Este portavelas con forma de gato crea un ambiente terrorífico, tanto encendido como apagado, y no te arañará el bolsillo; ya que puede ser tuyo por menos de cinco euros. La vela conserva el mismo color negro hasta que se consume. Esta vela con forma de gato viene en una caja decorativa, ideal para hacer un regalo.