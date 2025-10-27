Los productos de Ikea para hacer tu hogar más verde y 'eco-friendly'

El ecologismo preocupa a cada vez más gente y llega a más ámbitos de nuestras vidas; la decoración de nuestro hogar también puede reflejar estas tendencias. Para que tu casa también sume a la hora de cuidar el planeta, Ikea presenta sus productos más 'eco-friendly'.

La compañía sueca se ha especializado en diseñar piezas funcionales, que aprovechen el espacio al máximo y no desentonen en una gran variedad de estilo de decoración. Tanto para tu dormitorio como para tu salón, Ikea exprime cada metro cuadrado con soluciones versátiles.

Los pequeños cambios pueden generar un gran cambio, por eso este carrito reúne productos que cuidan de tu hogar y del planeta con diseño, tecnología y sostenibilidad.

Grifo VIMMERN: menos consumo, más calidad

El grifo VIMMERN es una solución elegante y práctica para reducir el consumo de agua y energía. Además de su diseño moderno, elaborado en acero inoxidable, este grifo también te ayudará a ahorrar cuando te lleguen las facturas.

Con un precio de 199 euros y 10 años de garantía, el secreto de este artículo está en su mecanismo. El grifo cuenta con discos cerámicos resistentes y duraderos que le proporcionan resistencia ante el desgaste habitual debido al agua. Además, su rociador es práctico para lavar la verdura y ofrece una gran calidad, así que podrás disfrutar de él durante muchos años.

Cubos GÅRDSBUTIK: organiza tu reciclaje

La organización y el espacio pueden favorecer o complicar el reciclaje. El cubo GÅRDSBUTIK, hecho con más de un 50% de plástico reciclado, te permite crear una solución de clasificación de residuos para colocar donde quieras. Por solo 19 euros el cubo, podrás combinar varios, colocarlos en su soporte de pared y crear un sistema que facilite la tarea de reciclar en casa.

La parte superior del soporte de pared del cubo tiene los bordes elevados para poder colocar encima objetos pequeños como las llaves, monedas y el teléfono móvil. El cubo tiene un diseño sencillo que queda bien tanto en la cocina como en el recibidor.

Purificador de aire STARKVIND: eficiencia y salud

Con el purificador de aire STARKVIND, puedes mejorar fácilmente la calidad del aire en tu hogar. Podrás ajustarlo manualmente, fijarlo en modo automático o controlarlo con la aplicación IKEA Home smart.

Por 129 euros, este purificador puede suponer un gran cambio a la hora de mantener tu casa fresca y con buena calidad de aire mientras mantienes el consumo bajo. Se puede configurar en el modo automático, lo que significa que detecta automáticamente las partículas (PM2,5) en el aire y regula la velocidad del ventilador para que tú puedas ocuparte de tus cosas.