Haz tu hogar más pet-friendly: los imprecindibles de Ikea para dueños de mascotas

Maridar la decoración de tu hogar con la convivencia con tus mascotas no es una tarea fácil. Para asegurar encontrar la armonía entre esos dos mundos, la compañía sueca Ikea trae una propuesta pensada para los dueños de animales.

La compañía sueca se ha especializado en diseñar piezas funcionales, que aprovechen el espacio al máximo y no desentonen en una gran variedad de estilo de decoración. Tanto para tu dormitorio como para tu salón, Ikea exprime cada metro cuadrado con soluciones versátiles.

Llevando este principio a la convivencia con mascotas, Ikea propone estos productos para que cuides de tus compañeros sin renunciar al buen gusto a la hora de decorar tu casa.

UTSÅDD: una cama que no desentona

Los perros y gatos forman parte de la familia y del hogar. El surtido UTSÅDD se ha desarrollado para que su día a día sea más fácil, más cómodo y más divertido, así como para que sus camas no desentonen con el resto de muebles de nuestra casa.

La cama para perros es un lugar acogedor donde tu can podrá relajarse, descansar o dormir. Está hecha de ratán natural. Puedes combinarla con un cojín o manta para que la cama sea todavía más cómoda y es tan espaciosa que tanto perros pequeños como medianos pueden tumbarse tranquilamente. Su precio es de 79,99 euros.

La versión felina es una casa acogedora, segura y decorativa donde tu gato puede descansar. También está hecha de ratán y es muy fácil de levantar y llevar de un sitio a otro. Este material transmite sensación de calma y aporta un toque natural a tu hogar. Puede ser tuya por solo 59,99 euros.

Pachira Aquatica: ideal para evitar sustos

Las plantas contribuyen a crear un entorno acogedor, así que crea tu propio remanso de paz o deja que despierten tu creatividad. ¿Te apetece crear una jungla para que tu gato se sienta el rey de la selva? La pachira aquatica es la opción ideal.

Esta planta no es tóxica para perros y gatos, lo que la convierte en una excelente opción para los dueños de mascotas. Podrás tener la tranquilidad de saber que incluso si tu pequeño amigo curioso decide darle un bocado, no se verá perjudicado.

Se trata de una planta es resistente y fácil de cuidar, así que podrás darle un toque verde a tu hogar aunque no seas un experto en jardinería. Su precio es de 39,99 euros.