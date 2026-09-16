La Xunta plantea buses directos de Baiona y Nigrán a Vigo cada media hora y suprime líneas rurales en el futuro servicio

Baiona y Nigrán dispondrán de autobuses directos a Vigo cada media hora los días laborables, que pararán solo junto al centro de salud de Baiona y ante el supermercado Froiz de Nigrán, en la Estrada pola Vía. La población contará con más conexiones con los hospitales, con dos líneas específicas al campus universitario pasando por Gondomar, además de una opción de regreso desde la ciudad a primera hora de la noche y de una última salida desde la villa real a las 22.00. Son algunas de las novedades que incorporará el futuro servicio público de transporte de viajeros de las comarcas del Val Miñor y el Baixo Miño que recoge el proyecto que la Xunta expone al público desde el viernes y al que concellos, entidades y particulares pueden plantear alegaciones hasta el próximo día 25, viernes.

El nuevo diseño de las líneas trata mejorar la eficiencia del servicio en cuanto a frecuencias y tiempos de viaje, pero como contrapartida deja sin conexiones numerosos entornos rurales.

El documento puede consultarse en la web autonómica y la intención de la Dirección Xeral de Mobilidade es sacarlo a concurso en 2027. Hace un año que el departamento autonómico resolvió la concesión del servicio público de transporte de viajeros del sur de la provincia de Pontevedra. Tras prorrogar al menos otros doce meses más el contrato a Lugove hasta que las nuevas vuelvan a adjudicarse, la Xunta ha iniciado los trámites para licitarlas.

El Ejecutivo autonómico ha remitido los proyectos a los ayuntamientos y el de Nigrán ya prepara alegaciones precisamente contra la supresión de esas líneas que atendían a las parroquias. El planteamiento de la Xunta elimina los autobuses que pasan por Camos, Parada y Chandebrito, «deixando a esta veciñanza sen o histórico enlace con Vigo, unha situación insólita na localidade mesmo coa actual concesionaria Lugove e coa anterior, ATSA, que operou 50 anos», denuncia el alcalde, Juan González.

«Esta reestruturación deixa o rural máis tirado ca nunca», se queja el regidor nigranés, además de calificar de «despropósito» que se resolviese el contrato antes de tiempo -cuando todavía faltaban cinco años para que venciese- para mejorar el servicio y que «agora se presente isto, non o podemos admitir». González advierte de que «o feito de que o Concello financie a liña intramunicipal Nigranbús con 80.000 euros anuais non debe significar que a Xunta deixe de investir nas liñas interurbanas do interior do municipio, prexudicando por completo os seus residentes». Las alegaciones del Ayuntamiento nigranés exigirán además que todos los autobuses sean adaptados y que todas las frecuencias «sexan suficientes para dar cabida a todos os usuarios nos momentos de maior demanda» para evitar que se queden tirados pasajeros, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, especialmente en verano y fines de semana.

Los gobiernos municipales de Baiona y Gondomar no se pronuncian por el momento porque aseguran estar «revisando» el documento.

Noticias relacionadas

También lo estudia a fondo la Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar, que convoca a la ciudadanía miñorana el próximo miércoles, día 23, a las 20.00 en el Centro de Desenvolvemento Local (CDL) para explicar los detalles del proyecto del nuevo contrato, debatirlo, proponer alegaciones y acciones a desarrollar. Su portavoz, Manuela Rodríguez, considera «impresentable que dean só dez días hábiles para estudar o documento». Pendiente de un análisis profundo del servicio, observa ventajas como lo viajes directos, pero «esperamos que iso non vaia en detrimento das liñas con máis paradas». «Está ben dispor dun transporte máis áxil, pero se non se ten a posibilidade de acceder a el deixa de ser un verdadeiro servizo».