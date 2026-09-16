Baiona ensaya un plan pionero de cooperativismo en Galicia para crear vivienda y empleo

Buscar oportunidades de emprendimiento y desarrollarlas en comunidad, poner en marcha cooperativas para construir vivienda asequible, llevar a cabo actividades de ocio atractivas para todas las edades... En definitiva, «dar vida a Baiona». Es el objetivo del Plan de Economía Social que el Concello presentó ayer en colaboración con la Consellería de Emprego y que pretende dinamizar la actividad económica y social de la villa real todo el año. La Xunta ha elegido a dos únicas localidades, la baionesa y la ourensana de Ribadavia, para lanzar este proyecto piloto que pretende aprovechar el talento y los recursos locales para dar respuesta a sus necesidades.

El gobierno municipal trabaja desde hace un año en el documento, elaborado a partir del análisis de la realidad socioeconómica del municipio a través de un proceso participativo en el que han intervenido representantes municipales, entidades, asociaciones y otros agentes del territorio. Tras numerosos encuentros e investigaciones, se ha llevado a cabo un diagnóstico que sitúa el problema de la vivienda entre los más acusados en el municipio, fundamental para fijar población junto con la necesidad de crear empleo estable y de calidad.

Para enfrentar estos déficits, el plan recurre a fórmulas como el cooperativismo, que ha de desarrollarse a través de la colaboración entre entidades. Se prevé una implantación progresiva hasta 2029 y los siguientes pasos irán dirigidos a avanzar en la incorporación de la economía social a las políticas municipales, habilitar un espacio local de coordinación y seguimiento y organizar accciones para responder a las necesidades de la población.

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El alcalde presidió el acto de presentación, en el que participó la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, e intervino la cooperativa local A Casa das Redes para exponer su experiencia.