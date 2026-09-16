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Baiona ensaya un plan pionero de cooperativismo en Galicia para crear vivienda y empleo

El municipio ha sido elegido por la Xunta junto con el de Ribadavia para desarrollar el proyecto piloto

Presentación del Plan de Economía Social de Baiona.

Presentación del Plan de Economía Social de Baiona.

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Neli Pillado

Buscar oportunidades de emprendimiento y desarrollarlas en comunidad, poner en marcha cooperativas para construir vivienda asequible, llevar a cabo actividades de ocio atractivas para todas las edades... En definitiva, «dar vida a Baiona». Es el objetivo del Plan de Economía Social que el Concello presentó ayer en colaboración con la Consellería de Emprego y que pretende dinamizar la actividad económica y social de la villa real todo el año. La Xunta ha elegido a dos únicas localidades, la baionesa y la ourensana de Ribadavia, para lanzar este proyecto piloto que pretende aprovechar el talento y los recursos locales para dar respuesta a sus necesidades.

El gobierno municipal trabaja desde hace un año en el documento, elaborado a partir del análisis de la realidad socioeconómica del municipio a través de un proceso participativo en el que han intervenido representantes municipales, entidades, asociaciones y otros agentes del territorio. Tras numerosos encuentros e investigaciones, se ha llevado a cabo un diagnóstico que sitúa el problema de la vivienda entre los más acusados en el municipio, fundamental para fijar población junto con la necesidad de crear empleo estable y de calidad.

Para enfrentar estos déficits, el plan recurre a fórmulas como el cooperativismo, que ha de desarrollarse a través de la colaboración entre entidades. Se prevé una implantación progresiva hasta 2029 y los siguientes pasos irán dirigidos a avanzar en la incorporación de la economía social a las políticas municipales, habilitar un espacio local de coordinación y seguimiento y organizar accciones para responder a las necesidades de la población.

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El alcalde presidió el acto de presentación, en el que participó la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, e intervino la cooperativa local A Casa das Redes para exponer su experiencia.

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