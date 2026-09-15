Nigrán celebra «Cinema a pedal», su primer festival de cine, con películas de veinte países

El primer festival de cine del Val Miñor arranca este miércoles en los cines municipales de A Ramallosa con proyecciones gratuitas hasta el domingo 20 de películas procedentes de veinte países. El Concello de Nigrán organiza el certamen en el marco del programa «Cinema a pedal», que ofreció en agosto su sesión al aire libre y que ahora estrena esta sección competitiva con premios de entre 300 y 1.000 euros y cintas que desarrollan historias alrededor de las bicicletas y que se muestran con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

El público podrá disfrutar de un total de 16 cortometrajes, c uatro de ellos infantiles, y cinco largometrajes. Todos ellos estrenados o reconocidos en festivales internacionales como el de Cannes, la Belinale, Busan, Zinebi, San Sebastián, Venecia, el IDFA de Amsterdam o Mar del Plata. La programación completa de cada día puede consultarse en la web www.nigran.org.

Francia, Argentina, Italia, Irlanda, India, España, Alemania, China, Suiza, Malasia, Brasil, Perú, Bolivia, Polonia, Nueva Zelanda, Nepal, Singapur, México, Ecuador y Uruguay, además de Galicia, están representados en la selección que recoge diferentes géneros, estilos y realidades, desde la ficción y el documental hasta propuestas más experimentales.

El jurado del certamen está formado por el cineasta Víctor Hugo Seoane, el crítico Severiano Casalderrey y la programadora uruguaya Alejandra Frechero. Estos expertos otorgarán el premio al mejor largometraje Cinema a Pedal, dotado con 1.000 euros, y el premio al mejor corto, de 800 euros. Los espectadores elegirán sus películas favoritas, que recibirán el premio del público al mejor corto, de 400 euros, y al mejor largo, de 500. La sección infantil también tendrá su reconocimiento con el premio del público infantil al mejor corto, dotado con 300 euros.

Los cortos se pasarán en cuatro bloques temáticos y entre los trabajos presentados se encuentra «Peregrina de inverno», de Discamino. Los cinco largometrajes completan la programación con propuestas como la producción italiana «Tres adioses», dirigida por Isabel Coixet; las argentinas «3.000 km en bicicleta», de Iván Vescovo, y «Desperté con un sueño», de Pablo Solarz; la española «Rodando», de Mária Castaño, y la ecuatoriana «El viento y todos los tiempos», de Carla Valencia Dávila. Algunos de los cineastas acudirán a las proyecciones y entablarán diálogo con el público.

A los pases se sumarán actividades complementarias como la presentación en la librería Paraísos de Papel del libro «Señoras en bicicleta», de las periodistas Ana Bulnes, Raquel C. Pico y María Ramos Domínguez. Será el sábado 19 a las 12.00.

La última sesión, «Pedaleamos por Mauri», el domingo 20 a las 18.00, incluye la proyección de «Lost», videolibro de la autora nigranesa Soledad García. La recaudación se destinará a la campaña «Una cura para Mauri», que busca contribuir a financiar el tratamiento de un niñodel municipio que padece la enfermedad rara de Alexander.

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Un taller infantil de creación de juguetes precinematográficos, que permitirá aprender las técnicas de animación desde una perspectiva práctica y lúdica, se suma también a la oferta lúdica del festival. Para participar es preciso inscribirse en info@cinemaapedal.gal.