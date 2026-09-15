Cambios en la circulación en Sabarís por las obras de humanización

Con motivo de las obras de humanización que se están llevando a cabo en la travesía interior de Santa Cristina, en Sabarís, el Concello de Baiona introdujo ayer cambios en la ordenación del tráfico de diversos puntos de la zona.

Así, se ha modificado el sentido de circulación en la avenida Julián Valverde, en la intersección con José Pereira Troncoso, a la altura de la cafetería Sabaryz, en dirección a la plaza Victoria Cadaval, que pasará a contar con un único sentido.

Asimismo, el tramo comprendido entre la glorieta General Santos Peralba (rotonda del avión) y Victoria Cadaval y Belesar pasará a disponer de doble sentido de circulación.

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Los puntos afectados están debidamente señalizados, con el objetivo de facilitar la circulación y garantizar la seguridad de conductores y peatones durante el desarrollo de los trabajos.