El pumptrack de Nigrán se estrena en la competición con la Copa Galicia
La prueba se desarrollará el sábado 19 y las inscripciones están abiertas hasta este miércoles 16
N.P.
Tan solo diez meses después de estrenar el primer pumptrack para bicis y skate de la comarca, el Concello de Nigrán promueve la primera competición oficial en el circuito. Organiza en colaboración con el Club Ciclista Coruxo la Copa Galicia-I Gran Premio Concello de Nigrán, que se desarrollará el próximo sábado, día 19, desde las 11.00 hasta las 20.00 horas.
La inscripción para participar está abierta hasta este miércoles, día 16, y la organización espera que acudan en torno a 120 riders de toda la comunidad. La jornada comenzará con dos horas de entrenamientos libres, entrenamientos de 14.00 a 16.00, pruebas clasificatorias a partir de las 16.30, manga final a las 18.30 y entrega de trofeos a las 20.00.
«Estamos realmente orgullosos de ter construído esta infraestrutura municipal moi demandada pola mocidade e que cada día reúne a decenas de riders, especialmente nas fins de semana. Animamos a toda a veciñanza a que acuda a ver esta primeira competición oficial porque é unha modalidade deportiva moi espectacular e, precisamente, estarán os mellores deportistas de Galicia», señaló el alcalde, Juan González, en la presentación del evento.
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