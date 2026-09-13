El muro del río Groba amenaza con desmoronarse 20 años después de las riadas de Sabarís

Como sus miles de vecinos, los hermanos Andrés y Ana Iglesias Martínez no podrán olvidar jamás aquella violenta avenida del río Groba que arrasó su finca y causó cuantiosos daños en buena parte de Sabarís hace casi veinte años. El 22 de octubre se cumplirán dos décadas de aquel desastre que se quedará para siempre en la memoria del barrio baionés. Numerosos afectados permanecieron meses realojados en el hotel Bahía mientras recomponían sus casas y retiraban el lodo de sus jardines y calles. Perdieron coches, muebles, enseres de todo tipo y muchos recuerdos familiares como fotografías que todavía les duelen.

La vivienda de esta familia de O Xuncal apenas sufrió daños aquel fatídico día «comparado con las de la zona cero», recuerdan. Así se dio en llamar la parte baja de Sabarís —Porta do Sol, Camiño Chico, Camiño das Monxas y Pouquena—, donde decenas de hogares se sitúan por debajo del nivel del mar y donde el agua alcanzó casi los techos.

Una imagen de los destrozos que causó la riada en Sabarís en 2006. / JOSE LORES

Fue una tormenta perfecta, una reacción en cadena ambiental que comenzaba dos meses antes con una grave oleada de incendios que arrasó la Serra da Groba. Las lluvias torrenciales que se desataron aquella mañana se encontraron con una gruesa capa de ceniza y tierra suelta y sin apenas árboles que retuvieran el agua. La escorrentía bajaba arrastrando toneladas de lodo, piedras y troncos quemados y al llegar al río lo desbordó con una fuerza histórica. Se taponaron puentes y un espeso manto de barro negro inundó bajos, garajes y viviendas.

Aquel terrible episodio generó una psicosis en la zona difícil de calmar aunque el paso de los años y las obras que fueron ejecutándose hasta 2023 consiguieron que en algunas casas se dejase de temer al desbordamiento del río. Ahora ese miedo regresa en parte a la casa de Andrés y Ana. El muro de contención que protege su propiedad, construido por Augas de Galicia como parte de la intervención de urgencia llevada a cabo apenas unos meses después de la gran avenida del Groba presenta un deterioro más que apreciable a simple vista.

La propiedad de Andrés Iglesias tras la crecida del río Groba en 2006. / /

La corriente del río ha ido erosionando la base de la pared que sostiene su finca y algunas de las grandes rocas que la forman se aprecian a punto de soltarse. «Si esas piedras se caen en un momento que el agua baje con fuerza van a ir aguas abajo», advierten los afectados. No temen especialmente por su propiedad «porque la casa está construida sobre un antiguo molino» y apenas sufrió daños con la gran riada, pero «¿qué va a pasar si el agua va escarbando y se genera un efecto dominó?», se preguntan. «Esto es un muro corrido y si se caen unas piedras se desmontarán otras y otras», advierte Andrés.

Una imagen del muro hace meses el pasado invierno, cuando la vegetación dejaba al descubierto los bloques desprendidos. / Andrés Iglesias

Consideran que la Administración debe reparar el muro igual que lo construyó. «Nosotros no podemos contratar un albañil porque se trata de un elemento de titularidad pública», aseguran.

Pero las instituciones no actúan porque no lo consideran de su competencia. El departamento de Augas de Galicia, integrado en la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, informa de que lo construyó en 2007, pero asegura que en su momento lo puso a disposición del Concello de Baiona. Ahora el organismo desconoce quién es el titular, según ha respondido a consultas de este diario.

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El Ayuntamiento tampoco se responsabiliza de la infraestructura porque la considera privada. El concejal de Medio Ambiente e Infraestructuras, José Ángel Bahamonde, recuerda que hace una década, en su anterior etapa en el gobierno municipal, «detectamos el deterioro del muro y se lo trasladamos a Augas de Galicia, que contestó que no era de su competencia porque, aunque en su momento había sido una obra pública, había pasado a ser privada porque está protegiendo una propiedad privada».