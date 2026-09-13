Investigan la muerte de un hombre de 47 años tras precipitarse de un quinto piso en Baiona

Un hombre de 47 años natural del municipio coruñés de Valdoviño ha muerto esta madrugada de domingo tras caerse de un quinto piso en Baiona. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Fue pasadas las doce y media de la noche cuando las fuerzas de seguridad recibieron la alerta por parte de la mujer que se encontraba en el interior de la vivienda desde la que se cayó el fallecido, que tuvo que ser trasladada a un centro médico por un ataque de ansiedad.

Al parecer, el hombre trataba de acceder a una habitación de la vivienda, en un ático de la calle Arquitecto Palacios, a través de un velux y acabó precipitándose a la calle, en las proximidades de la guardería A Galiña Azul.

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Fuentes de la investigación barajan el accidente como principal hipótesis, aunque por el momento no se descarta ningún supuesto. Además de la Guardia Civil, al lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de Baiona, el equipo de bomberos del GES Val Miñor y la ambulancia del 061.