Baiona clama por limitar las viviendas de uso turístico y declarar el municipio zona tensionada

La presión turística ha impactado de forma directa en el 72,9% de las familias baionesas. De ese porcentaje, un 27,1% tuvo que mudarse de parroquia o municipio ante la subida de precios, un 26,1% sufrió la pérdida de algún alquiler a lo largo de su vida porque la propiedad prefirió reservarlo en verano para el negocio vacacional y el 22,6% tuvo que afrontar estresantes búsquedas durante varios años para encontrar un hogar mínimamente asumible en su propia villa. Son datos que recogen las conclusiones de la encuesta ciudadana que lanzó en junio Movemento Veciñal (MOVE) Baiona para desgranar el problema de la vivienda, que afecta a todo el país, pero que en destinos turísticos como es la localidad se agudiza hasta que resulta «case imposible», indica el estudio, el acceso a un techo digno.

Un total de 199 personas han contestado el cuestionario «online» de la asociación que nació de la plataforma Salvemos Santa Marta. A partir de sus respuestas, expertos en sondeos de la entidad han elaborado un completo dosier que entregarán a todos los grupos políticos como herramienta de trabajo. La crisis habitacional se ha colado en los programas y campañas electorales desde hace tiempo pero las medidas nunca han llegado.

Entre los datos reveladores que se encontrarán los representantes políticos, y también la ciudadanía en general, está la opinión de los encuestados sobre las razones por las que el municipio ha llegado a esta situación. El 85,9% acusa el desplazamiento de pisos cara el alquiler turístico como factor número uno. Hay otros, como la preferencia por arrendar solo durante la temporada escolar forzando a los inquilinos a marcharse en verano que apuntan un 62,8%, la falta de políticas públicas de vivienda que señalan el 59,8% y la existencia de segundas residencias que para el 49,7% también afecta.

Más del 73% de los encuestados apoyarían soluciones planteadas en el formulario como limitar las licencias a viviendas de uso turístico en todo el municipio (75,4% del apoyo), declarar a Baiona como zona tensionada para poder limitar los precios del alquiler como marca la ley estatal (75,4%), crear una bolsa municipal de viviendas para arrendar para la que el Ayuntamiento garantice los impagos o daños y animar así a los propietarios (73,9%) y crear una oficina de asesoramiento y agilización de ayudas a la rehabilitación (73,4%).

La promoción de vivienda protegida por parte del Concello en suelo municipal sería una medida adecuada para el 64,3% de los y las participantes en el sondeo. Como contrapunto, un 15,1% considera que la Administración local debe evitar construir y limitarse a movilizar lo ya edificado. También la rehabilitación resulta una oportunidad para el 87,4%, que apuntan a que existen viviendas deterioradas vacías que podrían recuperarse mediante ayudas.

Sobre las consecuencias del problema las respuestas también son rotundas. Un 94,5% considera inviable que la juventud pueda emanciparse y residir en el municipio y el 90% advierte de que la escasez de residentes estables todo el año provoca el cierre continuo de comercios locales.

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En definitiva, las conclusiones «non din nada que non saibamos, simplemente confirma o sentir da veciñanza, que leva tempo dicindo que hai que replantexar o tema da vivenda e o modelo turístico», resume el presidente de MOVE, Rafael Lores. El documento, recalca el representante vecinal, «di que é urxente tomar medidas». «Sen vivenda non hai vida», subraya.