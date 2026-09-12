Atropella a una ciclista con el patinete en el carril bici de Baiona y huye
La víctima es una estadounidense de 62 años y fue trasladada al Cunqueiro por un golpe en la cabeza
Una mujer de 62 años de nacionalidad estadounidense ha resultado herida este sábado tras arrollarla un patinete eléctrico que circulaba en sentido contrario por el carril bici paralelo a la carretera PO-552 que une Baiona con A Guarda. El conductor del vehículo de movilidad personal (VMP) se dio a la fuga y la victima fue trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro por el golpe en la cabeza que se dio al caer al suelo como consecuencia del impacto.
El accidente tuvo lugar minutos antes de las once de la mañana en el kilómetro 19 del vial, en la parroquia baionesa de Baredo. La afectada formaba parte de un grupo de turistas que realizan una ruta ciclista por Galicia organizada por una empresa americana especializada en este tipo de experiencias. Se dirigían a Oia cuando se produjo el siniestro en que la mujer llegó a perder el conocimiento.
La Policía Local de Baiona acudió al lugar, al igual que una ambulancia del 061 que se llevó a la herida.
El grupo está formado por personas de entre 60 y 70 años, todos estadounidenses, y realizan el Camino Portugués da Costa en sentido contrario. Este sábado pretendían recorrer el tramo de Baiona a Oia y viceversa para continuar mañana hacia Portugal.
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