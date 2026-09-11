Preocupación en Sabarís por la turbidez del agua: «Da asco»

El agua sale completamente turbia de sus grifos en las últimas horas y vecinos de Sabarís se preguntan «si reunirá la calidad necesaria para su consumo». Ante la sequía que ha dejado el embalse de Baíña al 25% de su capacidad esta semana y la conexión hace cuatro días al suministro de Vigo a través de la red de Nigrán, la preocupación crece entre los vecinos al encontrarse el caudal parduzco.

No hay constancia de incidencias en el enganche con la red viguesa ni tampoco en relación con la presa del municipio, asegura el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, que ha ordenado a Gestagua que revise la instalación en la zona por si se ha producido alguna avería.

«Sabarís recibe el agua de Vigo, potabilizada por el Concello de Nigrán, y no tenemos comunicación de ninguna incidencia. Pudiera ocurrir en las primeras horas de la conexión llegase turbia por arrastre de materiales en la red, pero no ahora, días después», explica. En cualquier caso, afirma, «se inspecciona la zona para comprobar que todo esté en orden».

El agua del embalse de Baíña no llega a Sabarís. Desde que se abrió el lunes la válvula de A Ramallosa para trasvasar la de Zamáns, la presa baionesa surte solo a la parte alta del municipio, las parroquias de Baíña y Belesar.

En cualquier caso, recalca Almuiña, su calidad está garantizada. «Todavía no estamos en niveles tan bajos» para que pueda mezclarse con lodos del fondo, explica.

La Xunta informó ayer jueves de la necesidad de mantener las medidas correspondientes a la situación de alerta por sequía en Baiona sin llegar a declararla. Así lo acordó la Oficina Técnica da Seca en su reunión para valorar la situación en toda Galicia, en la que declaró la prealerta para el subsistema de Zamáns.