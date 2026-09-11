Nigrán no encuentra quien le asfalte 41 caminos por cerca de un millón de euros

Ninguna empresa se ha interesado por ejecutar el plan de asfaltados que el Concello de Nigrán tiene sobre la mesa por cerca de un millón de euros. El proyecto pretende pavimentar un total de 41 calles y caminos que presentan un deterioro visible, pero tendrá que esperar a que se resuelva el tercer concurso que el Ayuntamiento hizo público ayer mismo a través de la web municipal.

La renovación de pavimentos alcanzará a las siete parroquias nigranesas, a viales cuya reparación había sido demandada por los vecinos como Rúa do Gobernador, do Viso, Camiño Debaixo das Eiras, Manuel Misa, A Xunqueira, A Pelada, Carballeira, Rúa Vilariño, Camiño do Pombal, Camiño do Xestal, Arroyo, Rua Lameira, Camiño da Rabadeira, das Searas, Subida a Pateira, Carballeza, Camiño do Tanque, Rúa Piñeiro, Camiño Barros, da Coca, Condomínguez, Praza Jesús Espinosa, rotonda entre Baiona la Real y Gondomar, Cidade de Vigo, Jesús Marzoa, Camiño das Carballas, dos Amieiros, Palanca, Outeiro, Camiño do Charenque, do Agulla, Rúa Chans y Alborés Pequeno, Candosa, Rúa da Ponte, Chadebrito, Lapela, Camiño da Tol, das Albogadas, Rúa Rouxo, do Atranco y Baixada ao Xuncido.

Todos tienen en común el mal estado del firme, alguno de ellos sin ningún tipo de asfalto previo, con las consiguientes quejas vecinales. La solución adoptada es un refuerzo con una nueva capa de aglomerado asfáltico que llegará cuando al fin se resuelva la convocatoria.

El Concello lanzó la primera licitación en junio por 823.706,21 euros y el principal escollo que encontraron las firmas del sector fue el precio, según sondeó el gobierno municipal tras declarar desierta la oferta pública por primera vez. Los elevados costes de la construcción «aínda subiron máis desde a guerra de Irán», explica el alcalde, Juan González. Así que el proceso volvió a lanzarse un mes más tarde por un importe un 12,8% mayor: 929.168,80 euros.

Tampoco acudió ninguna mercantil y esta vez el problema no fue la viabilidad económica. Al parecer, según las consultas del equipo de gobierno a expertos era una cuestión de temporada. «Coméntannos que no verán a carga de traballo foi enorme para as empresas, que nos indican ademais moitas dificultades para contratar persoal». Ahora, con la campaña estival casi finiquitada, el gobierno municipal espera lograr adjudicar al fin los trabajos tras tantear de nuevo al sector.

El regidor espera firmar el contrato en otoño y empezar las obras antes de que finalice el año. La constructora que las ejecute tendrá cuatro meses para terminarlas, por lo que podrían estar listas poco antes de la campaña electoral. Los plazos, asegura González, no han sido calculados, ya que «levamos a cabo varios plans de asfaltados ao longo do mandato» y concretamente con este «levamos desde 2023». Como se trata de viales repartidos por todo el municipio, la intervención requiere autorizaciones de Costas, Patrimonio y Augas de Galicia que se han demorado «máis do esperado», afirma.

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La decisión de agrupar todos estos arreglos de caminos responde a la intención de financiarlos con ayudas de la Deputación de Pontevedra, que aportará 782.735 euros, la totalidad de la aportación del Plan +Provincia de 2025. Ahora el equipo de gobierno está tramitando ya, avanza el alcalde, el plan de asfaltados diseñado el año pasado para costearlo con las próximas aportaciones provinciales.