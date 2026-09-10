La Xunta mantiene las medidas de alerta por sequía en Baiona

La Oficina Técnica da Seca de la Xunta ha acordado este jueves mantener el subsistema de Baiona con medidas equivalentes a la situación de alerta por sequía, pero sin llegar a declararla. Lo que se traduce en prolongar la prohibición de usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de huertos y jardines que el Ayuntamiento decidió ya en julio ante la caída de la reserva del embalse de Baíña.

Conectada al suministro de Vigo a través de Nigrán desde el lunes, la localidad mantiene bajo mínimos su reserva de agua. El último informe de Augas de Galicia, con fecha también de este lunes, situaba la presa baionesa en un 24,96%, cuatro puntos por debajo de la semana anterior.

La situación se prolongará hasta la próxima reunión de la Oficina da Seca, que suelen celebrarse cada dos semanas. Un total de 32 municipios se encuentran afectados en la actualidad por el escenario de alerta en los sistemas del río Lérez en Pontevedra, del río Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo. El organismo ha extendido también la declaración de prealerta, en la que se encuentran otros 75 concellos, a al subsistema de Zamáns, en Vigo, la unidad territorial de de Ferrol.

Noticias relacionadas

Los técnicos que participan en esta especie de gabinete de crisis tienen en cuenta tanto datos meteorológicos como la evolución de los caudales mensuales de los ríos. En este sentido, los principales índices se mantienen en valores bajos y las precipitaciones de la última semana de agosto han contribuido a que el mes acabara siendo húmedo en comparación con la serie histórica y favorecieron una recuperación puntual de algunos caudales, aunque sin efectos significativos desde el punto de vista de la recuperación de las reservas hídricas, de los caudales de los ríos y de los escenarios actualmente activados.