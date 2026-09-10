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Homenaxe ao mestre Vázquez Grela en Nigrán no 90 aniversario do seu asasinato

O docente foi sacado da aula diante dos rapaces e axustizado preto da escola o 12 de setembro de 1936

A asociación Lucenza lémbrao este sábado ás 12.00 no parque que leva o seu nome

Vázquez Grela e a súa dona.

Vázquez Grela e a súa dona.

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Neli Pillado

Nigrán

O 12 de setembro de 1936 un garda civil e tres falanxistas irrumpían na súa aula e levábano coa bata de mestre posta. A mesma que vestía horas despois o seu cadáver deitado nunha cuneta, envolto nun regueiro de sangue. Os represores metérano nun coche camiño das Angustias e fixéranlle baixar coa excusa de ir ver ao cura. Cando botou a andar dispararon. Os tiros escoitáronse desde a escola. José Vázquez Grela tiña 50 anos cando o asasinaron e os máis vellos de Nigran lémbrano coma un home solidario e comprometido. Este sábado é o 90 aniversario daquel crime e a asociación cultural Lucenza-Ateneo de Nigrán organiza un acto de homenaxe ás 12.00 no parque que leva o seu nome na localidade, na Avenida Val Miñor, 15.

O colectivo chama a veciñanza e a comunidade escolar a participar neste recoñecemento a este docente e ao conxunto de ensinantes represaliados durante o franquismo por defender e procurar o avance da sociedade a través da cultura e do saber, «contribuíndo a facer persoas libres nunha sociedade máis igualitaria, xusta e democrática».

Haberá palabras de lembranza, poesía e música para os homenaxeados e ao remate levarase un ramo de flores ao cemiterio municipal, onde repousan os restos do mestre que chegara a Nigrán en 1932.

Era orixinario de Ames, no Concello coruñés de Padrón, e emigrara a Bos Aires con 12 anos, onde coñeceu a súa dona, Josefa Iglesias, coa que tivo seis fillos. Despois duns anos en Cuba, volveu a Galicia e aprobou as oposicións de mestre nacional. Tras dar clases en varias poboacións, acabou os seus días en Nigrán.

Na escola local aplicou principios do ensino republicano de alfabetización universal e no ámbito político tamén amosou moito compromiso. Mesmo foi un dos organizadores do mitin a favor do Estatuto de Autonomía que se desenvolveu en xuño do 36 nas Angustias. Unha xuntanza que contou coa presenza e o discurso de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

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O Concello adicoulle un parque hai e instalou alí un panel informativo coa súa historia para que se coñeza.

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