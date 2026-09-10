Familias urgen atención temprana en Baiona «como ofrecen más de 200 concellos de Galicia»

Cada vez más niños hacen uso de las unidades de atención temprana en Galicia. Son servicios que prestan apoyo a pequeños de hasta 6 años con algún problema del desarrollo y más de 200 ayuntamientos los ofrecen. Están integrados por un equipo multidisciplinar de psicología, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y trabajo social y la Xunta asume entre el 75 y el 100% del coste anualmente. Gondomar tiene uno de los pioneros del área de Vigo, con 21 años de trayectoria y trece usuarios en la actualidad, y Nigrán otro con más de 70 beneficiarios y tres años de historia. Baiona es el único concello del Val Miñor que todavía carece de este recurso pese a la demanda por parte de numerosas familias que se ven obligadas a desplazarse a Vigo varias veces por semana para acceder a las terapias.

Juan Luis Carro es el padre de Nora, una niña de 2 años que padece el síndrome de CTNNB1, un trastorno ultrarraro del desarrollo que acude a la unidad del hospital Álvaro Cunqueiro. La familia lucha por que el sistema público financie la terapia génica que necesita la pequeña y que se encuentra en fase de ensayo clínico en Eslovenia y para ello ha puesto en marcha una campaña informativa que trata de llegar a los más altos estamentos políticos. Ya han entregado sus dosieres al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz; y al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Por ahora sin resultados.

Contar con la estimulación que necesita Nora más cerca de casa y procurarle «una vida más tranquila» ayudaría también a su bienestar y al de toda la familia. Por eso este padre ha presentado un escrito dirigido al gobierno municipal para reclamar la creación del servicio que funciona en municipios con menor población que Baiona, de manera individual o mancomunada con otros. Recuerda que se trata de un «pilar clínico indispensable para garantizar el máximo desarrollo cognitivo y motor en niños con trastornos del desarrollo» y que «es incomprensible» que Baiona no lo ofrezca, teniendo en cuenta que la Xunta lo costea en un alto porcentaje y que «la Rede Galega de Atención Temperá supera ya las 200 localidades en Galicia».

Su reclamación insta al Concello a dar explicaciones sobre ello y lo insta a realizar los trámites necesarios para concurrir a la próxima convocatoria de ayudas de la Conselería de Política Social para este fin. Carro plantea incluso de la posibilidad de mancomunar el servicio con Nigrán y Gondomar, como ocurre con el centro de día.

El plazo para solicitar las de este año finaliza precisamente hoy y el Ayuntamiento baionés tampoco las ha tramitado pese a disponer de un proyecto para desarrollar el recurso. La concejala de Política Social, Ana Iglesias, asegura llevar trabajando en este asunto desde hace dos años, concretamente desde que la Xunta cerró la escuela infantil O Agro de Baredo por falta de alumnado para ubicar allí la unidad de atención temprana. Su intención era compartir el servicio con el Concello de Oia, que tampoco lo tiene, y así lo había acordado ya con su gobierno municipal, explica.

Por su profesión de pedagoga, Iglesias muestra «especial implicación» en este asunto, pero afirma que ha sido imposible por el momento llevarlo a cabo por los «informes desfavorables de Secretaría e Intervención» que alegan que «no es competencia propia». Al tratarse los servicios sanitarios, educativos y sociales de atribuciones de la Xunta, los funcionarios rechazan la iniciativa. Y el gobierno municipal prefiere no levantar sus reparos como hacen en otros ayuntamientos ante la posibilidad, explica la edil, de que el Ejecutivo gallego retire la línea de subvenciones a partir de 2028, cuando finaliza el actual programa, y el Ayuntamiento se vea obligado a hacerse cargo. «Es inviable, son tres profesionales de alto rango y el coste sería elevado», justifica Iglesias.

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Pero la concejala no tira la toalla y busca otras vías para poder poner en marcha el recurso en los próximos años. "Somos conscientes de que hay demanda porque en su momento solicitamos informes a los servicios educativos y sanitarios y yo voy a luchar por conseguir este servicio", añade.