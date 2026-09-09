La IA más inclusiva se expone en A Ramallosa

La parroquia de Parada es su mundo exterior y en el interior el mar y la pesca recreativa lo ocupan todo. Así lo ha expresado Álvaro en su imagen de la iglesia de Santiago sumergida en el agua y con una gamela en la puerta. El lugar favorito de Cristina es la playa de Patos y envolverla en una lluvia de conchas ha sido su ilusión. A Lourdes le encantan las historias de terror y una imagen del puente románico de A Ramallosa que tiene tan cerca le ha servido para recrearse en una escena fantasmagórica.

Personalidades, emociones y sueños se mezclan en la exposición «Revelando lo invisible» del centro Juan María de atención a la diversidad funcional. Treinta usuarios del servicio de adultos muestran su identidad a través de una transformación de su mundo real. Han echado mano de la inteligencia artificial para expresar aquello para lo que se les quedan cortas las palabras y el resultado deja al descubierto su esencia.

La metodología ha sido la misma para todos. Cada uno ha elegido una imagen de su entorno y ha usado IA como trampolín de su imaginación. «Se quedaron estupefactos al ver cómo se transformaban sus fotos», explica Luisa Rouco, directora del centro de adultos. El proyecto que impulsaron los monitores Eugenio Estévez y Fernanda Costas, responsables del taller Reporteros en Red de la institución, les ha servido para descubrir esta nueva herramienta de la tecnología tan cuestionada en ocasiones. «Ha sido un descubrimiento para todos ellos. A veces tiene sus connotaciones negativas pero es una herramienta más a la que no podemos dar la espalda», recalca Rouco.

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Y es que derribar barreras en la comunicación es uno de los retos diarios del centro. Y la inteligencia artificial también sirve de ayuda. «Incorporamos las nuevas tecnologías a las rutinas diarias porque no queremos dejar a los chicos atrás y es importante también que conozcan y usen la IA», subraya.