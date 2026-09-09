El Concello de Gondomar garantiza el agua a Vilaza pese al conflicto de los recibos: «Non imos permitir ningún corte do suministro»

«Non vou permitir que ningún conflito económico ou administrativo desemboque nun corte indiscriminado do abastecemento de agua aos veciños e veciñas de Vilaza». Así de contundente se mostró ayer el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, ante la reclamación de los recibos de diez años que la concesionaria del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento, Espina y Delfín, formula a la comunidad de aguas de la parroquia, integrada por un total de 204 hogares.

La empresa está a punto de dejar el servicio después de treinta años, tras adjudicar el pleno en mayo el contrato a otra concesionaria, y trata de ajustar sus números. De manera que ha remitido una carta a la entidad vecinal que gestiona la traída en la que reclama un total de 108.626,22 euros por las 43 facturas que no pasó a los abonados entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo de 2025 y les advierte de que interrumpirá el suministro en caso de que no procedan al pago. Los afectados mantuvieron una asamblea urgente este fin de semana y acordaron asesorarse legal y técnicamente para defender sus intereses. Según esas cantidades, la deuda se repartiría en 532,48 euros por casa.

Cuentan con el apoyo del regidor, que avisa a Espina y Delfín que «calquera cantidade que se reclame deberá estar perfectamente acreditada e xustificada: períodos de consumo, metros cúbicos subministrados, tarifas aplicadas e facturación correspondente. Será a empresa quen deba acreditar documentalmente esas cantidades e aclaralas coa comunidade de augas».

Ferreira lanza un mensaje de tranquilidad a los vecinos porque «ninguén quedará sen auga». No obstante, una vez queden claras las cifras -«que poderían situarse arredor dun cento de euros por domicilio», explica según las conversaciones con la directiva de la comunidad tras calcular los recibos correspondientes a los últimos cuatro años, «o máximo que a normativa permite reclamar nestes casos»-, el alcalde considera que los afectados deberán pagar.

«Resulta razoable que os usuarios dunha traída privada que recibe auga procedente da rede pública tamén afronten o custo que legalmente lles corresponda», subraya. «Estou convencido de que a inmensa maioría dos veciños e veciñas de Vilaza non terá ningún inconveniente en pagar a auga efectivamente consumida cando se lles expliquen e xustifiquen correctamente os consumos e as cantidades reclamadas», añade.

El origen del problema se sitúa en la disolución de la comunidad en 2015. El entonces alcalde, el popular Fernando Guitián, decretó municipalizar la traída privada, resolución rechazada por los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento y anulada más tarde por el Consello Consultivo de Galicia. El Concello de Gondomar se ha encargado desde entonces de las analíticas del agua y de la reparación de averías pese a no permitirlo la normativa, pero nadie ha facturado el consumo.

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La entidad volvió a constituirse recientemente para evitar perder la autorización de Augas de Galicia para el uso privativo del agua, que caducaba en 2023. La nueva directiva empezó a funcionar en marzo de 2024 y pasa los correspondientes recibos a los abonados desde enero de este año.