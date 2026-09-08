Reclaman los recibos del agua de diez años a 200 vecinos de Gondomar bajo amenaza de corte de suministro

Un total de 204 familias de Vilaza se arriesgan a que les corten el agua si no pagan los recibos de diez años. La todavía concesionaria del servicio de suministro de agua y saneamiento, Espina y Delfín, les reclama un total de 43 facturas, las que supuestamente les tendría que haber pasado desde el tercer trimestre de 2015 hasta el segundo de 2025 y que sumarían 108.626,22 euros, según reza la carta que la compañía ha remitido a la comunidad de aguas de la parroquia gondomareña. Una misiva en la que los amenaza con dejarlos sin suministro si no saldan la presunta deuda que tocaría a 535,10 euros por casa.

Así se lo comunicó este domingo la directiva de la traída vecinal a los afectados en una asamblea urgente convocada en el centro cultural, en la acordaron buscar asesoramiento jurídico y técnico para tomar decisiones. «O que non imos facer é conformarnos, imos pelexar e arriscarnos ao corte se é necesario», advierte la presidenta de la comunidad de aguas, Puri Penín Fernández, tras la reunión.

Sienten impotencia ante esta situación sobrevenida de la que aseguran no ser responsables. «Nós non nos negamos nunca a pagar, mesmo moitos veciños fomos solicitar ás oficinas de Espina y Delfín o pago, pero nunca se fixo nada», recalca Penín.

El problema se remonta a hace catorce años. La comunidad de aguas que había creado la red de abastecimiento vecinal en 1989 se disolvió en 2012. El servicio continuó funcionando en manos de Espina y Delfín, pero la compañía jamás facturó el consumo a los usuarios. Ahora que está a punto de dejar el contrato en Gondomar y será relevada en breve por la unión temporal de empresas formada por Aqualia, Sogesel y Seys -a la que el pleno adjudicó en mayo el contrato para los próximos 20 años por 9,6 millones- parece tratar de cuadrar las cuentas.

En 2015, el entonces alcalde del PP, Fernando Guitián, resolvió municipalizar la traída por decreto poco antes de perder las elecciones. El actual regidor, Paco Ferreira, se encontraba con una decisión de su antecesor que los informes de Secretaría e Intervención rechazaban y que el Consello Consultivo de Galicia acabaría declarando también nula. El Concello se ha encargado todo este tiempo de los controles sanitarios del agua y de reparar las averías a través de la concesionaria, aunque la normativa tampoco se lo permitía. Ferreira argumentó en varias ocasiones que «non podemos deixar a xente sen auga».

El problema se recrudecía en 2023, cuando caducó el permiso de Augas de Galicia para usar y gestionar el agua por parte de la entidad vecinal. Había que decidir si finalmente se integraba la traída en la red municipal o se constituía otra comunidad de aguas y un grupo de residentes la crearon con la ayuda de la Asociación de Traídas de Auga Rural (Coxapo) y del Ayuntamiento.

Fue un proceso largo y laborioso, subraya Puri Penín, y las seis personas que componen la junta directiva se presentaban en marzo de 2024 a los vecinos. Tuvieron que elaborar un censo actualizado de usuarios sin apenas documentación, encontraron más tarde en el centro cultural los archivos de la comunidad que fundó la traída y la gestionó hasta 2012, revisaron las captaciones, localizadas en Chaín, consiguieron subvenciones para realizar reparaciones varias en el depósito y válvulas, entre otras gestiones para recuperar la autorización de Augas.

Realizaron una puesta a punto del entramado e incorporaron «123 contadores dixitais», que les permiten leer los consumos a través de una platafoma. Otros 90 siguen controlándose a pie. Lograron pasar el primer recibo en enero de este año, el segundo en abril y el tercero en julio. Calculan una media de 120 euros anuales por cada conexión.

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Ahora han de centrarse en estudiar las opciones legales que más les convengan, en cuántos años prescribe la deuda, si la empresa puede dejarlos legalmente sin suministro como amenaza y las alternativas que les quedan. Llaman al gobierno municipal a «arrimar o hombro» porque «tén unha responsabilidade». Lo que tienen claro, recalca Penín, «aquí houbo unha mala xestión ou unha deixadez e os que pagamos o pato somos nós».