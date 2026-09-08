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Baiona reabre al baño la playa de A Concheira tras su quinto episodio de contaminación fecal del verano

Las analíticas confirman que las aguas del arenal vuelven a «alcanzar la calidad excelente»

A Concheira

A Concheira

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Neli Pillado

Baiona

No parece la de este lluvioso martes la jornada más propicia para darse un chapuzón, pero quien desee hacerlo en la playa baionesa de A Concheira puede. El Concello ha vuelto a izar la bandera verde en este arenal urbano tras cuatro días de prohibición del baño por un nuevo episodio de contaminación fecal, el quinto en el municipio en lo que va de verano.

Según informa el Ayuntamiento, el Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño del Sergas ha remitido los resultados de las nuevas analíticas, que «confirman que las aguas vuelven a alcanzar la calidad excelente», de manera que se ha retirado la prohibición de bañarse «y a restablecer la normalidad».

El gobierno municipal agradece la comprensión mostrada por los vecinos y visitantes estos días y destaca que «las medidas adoptadas respondieron en todo momento a criterios de prevención y protección de la salud pública, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias».

Esta era la quinta vez que el Concello baionés se veía obligado a cerrar alguna de sus playas al baño desde que arrancó la temporada estival. En las cuatro anteriores, el exceso de bacterias E.coli afectaron a la playa de Santa Marta. Técnicos de Augas de Galicia y de la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, Gestagua, han peinado el río Baíña, que desemboca allí, y todo el entorno sin que de momento haya aparecido el foco.

En uno de estos episodios, la contaminación alcanzó también las playas de A Ladeira y A Ribeira y las sospechas se dirigieron al estuario de A Foz y el río Miñor, aunque tampoco ha sido localizado ningún punto de vertido.

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Esta última incidencia responde, según las valoraciones de Gestagua, al reciente «episodio de precipitaciones».

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