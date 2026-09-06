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Nigrán rehabilitará seis lavaderos por 300.000 euros

El plan recuperará materiales originales y eliminará añadidos para ponerlos en valor

Antiguo lavadero do Sarabio, en Nigrán, restaurado a principios de año.

Antiguo lavadero do Sarabio, en Nigrán, restaurado a principios de año. / FdV

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R. V.

Nigrán

Seis lavaderos y una fuente serán rehabilitados en las parroquias de Camos, Parada, Chandebrito y San Pedro da Ramallosa en los próximos meses. El Concello de Nigrán ha sacado a concurso los trabajos de recuperación de esta serie de elementos etnográficos por importe de 298.427 euros, que financiará con cargo al Plan +Provincia de la Deputación de Pontevedra. Las empresas interesadas tienen hasta el día 16 de septiembre para presentar sus ofertas.

Con este nuevo plan de restauraciones son ya más de medio millón los que ha destinado el Ayuntamiento de Nigrán en ocho años a la rehabilitación de más de una treintena de fuentes y lavaderos en todo el municipio. Lugares que sirvieron de punto de encuentro vecinal hace décadas y que forman parte de la memoria y la nostalgia de cada barrio como espacios comunitarios.

«Intervimos naqueles que son de titularidade municipal para harmonizar a súa imaxe de conxunto e devolverlles o valor patrimonial e etnográfico que representan. Compre sinalar que, aínda que de xeito xa máis anecdótico, seguen a ser empregados polos veciños», explica el alcalde, Juan González.

Las reformas afectarán a la fuente de O Rial y los lavaderos de Carballal y A Miña en Camos, en los de Rans y Cabreira en San Pedro, el de O Torreiro de Nandín en Parada y el de Pracíns en Chandebrito. Todos ellos presentan una imagen descuidada, con añadidos de escasa calidad, problemas de drenaje y accesos complicados.

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Las obras consistirán en poner en valor los elementos constructivos originales eliminando añadidos o sustituyéndolos por materiales acordes con la imagen del conjunto. Se limpiará y restaurará la cantería propia, se retirarán elementos de hormigón y se plantearán nuevos muretes de granito para cerrarlos, así como pilares del mismo material. Se reconstruirán cubiertas con teja curva sobre estructuras de madera. El objetivo es crear una sensación de envolvente más ligera y dotar de nuevos pavimentos e iluminación para mejorar la imagen de cada espacio.

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