Susto en Monteferro por un incendio forestal junto a viviendas en plena jornada de playa

Un incendio forestal declarado este sábado en Monteferro, en Nigrán, provocó la alarma en Panxón en una jornada de elevada afluencia a las playas. Cientos de bañistas pudieron contemplar desde los arenales la columna de humo y el despliegue de los medios de extinción, especialmente quienes se encontraban en la playa de Patos.

La Consellería de Medio Rural tuvo constancia del fuego a las 12.38 horas. Las llamas se localizaron en una zona próxima a viviendas y el humo podía verse crecer a escasa distancia de una de ellas, lo que obligó a actuar con rapidez.

Hasta Monteferro se movilizaron un agente, dos brigadas, dos motobombas y un helicóptero. La rápida intervención permitió frenar el avance del incendio y darlo por estabilizado a las 13.11 horas, apenas 33 minutos después de que se recibiese el aviso.

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El operativo llamó especialmente la atención de los numerosos usuarios de las playas de la zona, que siguieron desde la costa las evoluciones del helicóptero y de los equipos terrestres desplegados para controlar el fuego.