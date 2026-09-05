Susto en Monteferro por un incendio forestal junto a viviendas en plena jornada de playa
El helicóptero de Medio Rural se desplegó sobre la playa de Patos para contener las llamas con celeridad
El fuego quedó estabilizado en apenas media hora
Un incendio forestal declarado este sábado en Monteferro, en Nigrán, provocó la alarma en Panxón en una jornada de elevada afluencia a las playas. Cientos de bañistas pudieron contemplar desde los arenales la columna de humo y el despliegue de los medios de extinción, especialmente quienes se encontraban en la playa de Patos.
La Consellería de Medio Rural tuvo constancia del fuego a las 12.38 horas. Las llamas se localizaron en una zona próxima a viviendas y el humo podía verse crecer a escasa distancia de una de ellas, lo que obligó a actuar con rapidez.
Hasta Monteferro se movilizaron un agente, dos brigadas, dos motobombas y un helicóptero. La rápida intervención permitió frenar el avance del incendio y darlo por estabilizado a las 13.11 horas, apenas 33 minutos después de que se recibiese el aviso.
El operativo llamó especialmente la atención de los numerosos usuarios de las playas de la zona, que siguieron desde la costa las evoluciones del helicóptero y de los equipos terrestres desplegados para controlar el fuego.
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