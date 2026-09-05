El cruceiro más antiguo de Nigrán vuelve a su sitio

El de Sueiro Iáñez es el cruceiro más antiguo de Nigrán y probablemente de la comarca. La pieza, datada en 1583 y asociada al pazo de su mismo nombre en la parroquia de Parada, ha vuelto a su lugar tras un año y nueve meses en el taller.

La borrasca Herminia, que en enero de 2025 afectaba a todo el sur de la provincia, se cebó con este elemento del siglo XVI. Sus fuertes rachas de viento derribaron parte de su estructura. El pedestal y el fuste soportaron el temporal pero partes del capitel y de la cruz, coronada por una Piedad a un lado y un Cristo al otro, fueron derribados. El Concello de Nigrán contrató a la empresa local ARA Restauración e Conservación de Patrimonio, que dirige la restauradora nigranesa Celia Casás.

El trabajo, encargado por 14.374 euros, consistía en la rehabilitación de los trozos, su recomposición y recolocación, que la propia profesional culminó ayer junto al conjunto patrimonial del pazo Sueiro Iáñez.

Trabajos de recolocación del cruceiro. / FdV

La recuperación del elemento patrimonial apenas se ha prolongado cuatro meses, lo que se retrasó para ponerla en marcha fue el permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio, que tardó un año y tres meses en llegar, lamentaba el alcalde, Juan González, en su momento.

Se trata de una pieza de especial protección por su valor histórico. Según la inscripción del propio pedestal, el cruceiro fue creado en 1583, aunque doscientos años más tarde fue reconstruido, en 1778, como figura en la base del fuste.

El crucifijo y la Piedad que coronaban el cruceiro, rotos sobre la hierba tras el paso de la borrasca Herminia en enero de 2025.. / FdV

Ahora, con los trámites completos y el cruceiro totalmente reparado, el regidor no oculta su orgullo por haber restituido una pieza «de tanto valor para o noso patrimonio». Debido precisamente al tesoro patrimonial que supone este cruceiro, el gobierno municipal agilizó la retirada de los cascotes en cuestión de horas. «Recuperamos enseguida todos os elementos caídos sen dar tempo a ningún espolio, para que o cruceiro volvese a lucir igual ca antes coa vantaxe de agora a estrutura está consolidada».

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El interés de este cruceiro no solo responde a su composición y antigüedad, sino también a su relación directa con el pazo construido en la antigua fortaleza Sueiro Iáñez, conocido como el Señor de Parada, una reconocida figura política militar durante la guerra entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara, que tuvo lugar en Galicia desde 1336 a 1387. El conjunto se encuentra en ruinas y solo se conserva el portal blasonado.